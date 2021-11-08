Похудевшая Лариса Долина поделилась секретом идеальной фигуры

Москва, 8 ноября. Королева джаза Лариса Долина заявила, что поддерживать идеальную фигуру ей помогает голодание. Певица не ест по 19 часов и считает этот метод очень эффективным.

Похудевшая Долина помолодела лет на 20. Артистка, сбросив лишние килограммы, чувствует себя прекрасно. Исполнительница хита «Погода в доме» призналась, что диета дается ей тяжело.

«Я, к примеру, закрываю рот в три часа дня. Период голодания — девятнадцать часов. Трудно, но зато как работает! Когда происходит внешнее изменение, человек меняется и внутренне. Я начала больше улыбаться с тех пор, как понравилась самой себе», — призналась она в интервью «Каравану историй».

По словам артистки, она влезла в старый гардероб и носит одежду размера XS. Наряды из прошлого, которые долгое время пылились в чемоданах, Долина носит с удовольствием.

Певица начала сольную карьеру в 1985 году, выпустив концертную программу «Затяжной прыжок». Настоящая популярность пришла к Долиной в 1996 году с выходом сингла «Погода в доме», который для нее написали Михаил Танич и Руслан Горобец.

Ранее вокалистка предстала перед поклонниками с новым имиджем. Она сделала стрижку, перекрасившись в шатенку. Поклонникам очень понравилось модное преображение Долиной.