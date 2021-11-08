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Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Жамновым
Спорт
Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Жамновым
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Москва, 8 ноября. Экс-тренер сборной России по хоккею Олег Знарок высказался о назначении Алексея Жамнова наставником национальной команды.

Тренер-консультант сборной России Олег Знарок признался, что нормально пережил ситуацию с назначением Алексея Жамнова. Об эмоциях от возвращения в штаб национальной команды специалист рассказал в интервью изданию «Чемпионат».

«Конечно, были какие-то неприятные моменты, но мы все рады, что на Олимпиаду назначили именно такой штаб. Будем болеть за них. С Жамновым у меня хорошие отношения, рабочие», — подчеркнул 58-летний тренер.

В сентябре президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что национальную команду возглавит Знарок, пишет RT. Вскоре после этого наставником был назначен Алексей Жамнов.

Ранее Дарюс Каспарайтис назвал сборную России одним из фаворитов зимних Олимпийских игр в Пекине. Хоккейный турнир в рамках ОИ стартует 9 февраля 2022 года.

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хоккей спорт знарок сборная россии жамнов
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