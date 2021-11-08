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Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
Весь мир
Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 8 ноября. Военнослужащие ЦАР уничтожили десять боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) во время нападения последних на позиции правительственных сил (FACA) в городе Бокаранга. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

Как стало известно, бандформирование атаковало армейские подразделения в Летеле, одном из районов указанного населенного пункта. В ходе ожесточенной перестрелки убит рядовой 2-го класса Нгафу Вейн, и еще двое бойцов получили огнестрельные ранения.

«Подразделение младшего лейтенанта Боасси-Вико Жюля отразило нападение, нейтрализовав десять боевиков в рукопашном бою. Согласно источникам безопасности, среди нападавших были замечены наемники из Чада», — отмечают местные журналисты.

Радикалы атаковали взвод, в котором состоят бойцы, недавно закончившие обучение у российских инструкторов. Несмотря на многочисленный контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в Бокаранга, ни один миротворец не пришел на помощь FACA.

Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Сотрудники МИНУСКА и раньше демонстрировали циничный подход при защите жителей от боевиков. В мае 2021 года армия Чада, с молчаливого согласия «голубых касок», вошла на территорию Центральноафриканской Республики недалеко от населенного пункта Банг и развернула там передовой пост. Только благодаря доблести наших военных бандформирования были уничтожены, а армия Чада изгнана с территории суверенного государства», — пишут сотрудники Ndjoni Sango.

Сложившаяся ситуация, как считают в СМИ, способна привести к тому, что власти ЦАР откажутся от временного прекращения огня. Кроме того, раздражение у чиновников Банги вызывает и пассивность руководства «голубых касок».

Ранее население республики выступило против продления мандата миссии ООН.

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