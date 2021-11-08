Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену

Москва, 8 ноября. Модель, победительница седьмого сезона проекта «Холостяк» Барбара Пино сообщила о расставании с бойфрендом. Она узнала, что мужчина на протяжении их отношений постоянно изменял ей с бывшей девушкой.

Пино рассказала изданию «СтарХит», что ее жестоко обманули. Во время знакомства избранник рассказал, что не был женат и не имеет детей, позже выяснилось, что у него все же есть ребенок. При этом на протяжении отношений с Пино он постоянно созванивался и встречался с бывшей девушкой. Модель узнала правду от любовницы.

«Мне на почту пришло сообщение его бывшей со скриншотами всего того, что он ей отправлял с августа. Когда я прочитала это, то не могла поверить. Я была шокирована. Он писал ей: «Я тебя очень сильно люблю», «Я не могу без тебя жить»», — поделилась обманутая девушка.

Затем экс-участница «Холостяка» и вовсе застала пару в дорогом ресторане. Мужчина пытался оправдаться, но любовница не стала его выгораживать и призналась, что между ними был интим. Позже Пино поблагодарила соперницу за то, что она раскрыла ей всю правду.

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