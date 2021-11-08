Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 20:45
20:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина поделилась секретом идеальной фигуры
20:44
Спорт
Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Жамновым
20:44
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках
20:43
Происшествия
Московский суд заочно арестовал совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров»
20:42
Весь мир
Марокко подтвердило прибытие пассажирского самолета Israir Airlines 11 ноября
20:35
Весь мир
Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
20:34
Общество
Украину поймали на двойных стандартах из-за слов спортсменов о принадлежности Крыма
20:34
Весь мир
Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
20:32
Шоу-бизнес
Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
20:27
Экономика
Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
Все новости

Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 20:32
Шоу-бизнес
Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
instagram.com  /  @solansbarbara

Москва, 8 ноября. Модель, победительница седьмого сезона проекта «Холостяк» Барбара Пино сообщила о расставании с бойфрендом. Она узнала, что мужчина на протяжении их отношений постоянно изменял ей с бывшей девушкой.

Пино рассказала изданию «СтарХит», что ее жестоко обманули. Во время знакомства избранник рассказал, что не был женат и не имеет детей, позже выяснилось, что у него все же есть ребенок. При этом на протяжении отношений с Пино он постоянно созванивался и встречался с бывшей девушкой. Модель узнала правду от любовницы.

«Мне на почту пришло сообщение его бывшей со скриншотами всего того, что он ей отправлял с августа. Когда я прочитала это, то не могла поверить. Я была шокирована. Он писал ей: «Я тебя очень сильно люблю», «Я не могу без тебя жить»», — поделилась обманутая девушка.

Затем экс-участница «Холостяка» и вовсе застала пару в дорогом ресторане. Мужчина пытался оправдаться, но любовница не стала его выгораживать и призналась, что между ними был интим. Позже Пино поблагодарила соперницу за то, что она раскрыла ей всю правду.

Победительница последнего сезона проекта «Холостяк» Екатерина Сафарова раскрыла интимные подробности шоу. Она не знает, был ли секс у рэпера Тимати, но у нее во время проекта близости не было.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
измена холостяк модель Криворотов пино
Комментировать