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Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
Весь мир
Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
Global Look Press  /  Radoslaw Czajkowski / dpa

Санта-Круз, 8 ноября. Профсоюзные организации Боливии начали бессрочную забастовку, протестуя против политики президента Луиса Арсе. Активисты советуют населению запасаться продуктами и лекарствами.

Члены профсоюзов устроили шествия на улицах городов Боливии. Они требуют отменить так называемый «материнский закон», который был принят в августе прошлого года. По мнению активистов, с его помощью власти пытаются навязать «экономический и финансовый тоталитаризм».

Лидер одного из профсоюзов Боливийской ассоциации супермаркетов (Asobsuper) Серджио Вайзе подтвердил, что ряд магазинов временно прекратит работу. Активисты также порекомендовали населению купить продукты и лекарства, потому что неизвестно, сколько продлится протест.

«Мы не собираемся открывать двери, для этого нет условий. Это наша окончательная позиция», — сказал он.

«Бойкот продлится до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил заместитель председателя профсоюзного комитета по Санта-Крус Фернандо Ларач.

Ранее, 6 ноября, боливийские профсоюзы не поддержали призывы оппозиции по организации общенациональной забастовки.

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