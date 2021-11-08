Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку

Санта-Круз, 8 ноября. Профсоюзные организации Боливии начали бессрочную забастовку, протестуя против политики президента Луиса Арсе. Активисты советуют населению запасаться продуктами и лекарствами.

Comité multisectorial inicia el paro nacional y responsabiliza a Arce por cualquier hecho de violenciahttps://t.co/IyxgIwtFRd — Bolivian Daily (@BolivianDaily) November 8, 2021

Члены профсоюзов устроили шествия на улицах городов Боливии. Они требуют отменить так называемый «материнский закон», который был принят в августе прошлого года. По мнению активистов, с его помощью власти пытаются навязать «экономический и финансовый тоталитаризм».

Desde Asunción ???????? apoyamos el Paro Nacional Indefinido en rechazo al paquetazo de leyes comunistas para darle el control total al Presidente pic.twitter.com/isgwuuDio9 — Bolivia Unida Internacional (@BoliviaUnidaInt) November 8, 2021

???????? Desde Murcia ???????? en apoyo al paro nacional indefinido que arranca el 8N en rechazo al paquetazo de leyes comunistas y malas políticas del Gobierno Nacional #MásFirmesQueNunca #BoliviaLibre pic.twitter.com/mlWgSW6bax — Bolivia Unida Internacional (@BoliviaUnidaInt) November 8, 2021

Лидер одного из профсоюзов Боливийской ассоциации супермаркетов (Asobsuper) Серджио Вайзе подтвердил, что ряд магазинов временно прекратит работу. Активисты также порекомендовали населению купить продукты и лекарства, потому что неизвестно, сколько продлится протест.

«Мы не собираемся открывать двери, для этого нет условий. Это наша окончательная позиция», — сказал он. «Бойкот продлится до тех пор, пока это будет необходимо», — заявил заместитель председателя профсоюзного комитета по Санта-Крус Фернандо Ларач.

Ранее, 6 ноября, боливийские профсоюзы не поддержали призывы оппозиции по организации общенациональной забастовки.