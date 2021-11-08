Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе

Москва, 8 ноября. Постепенное наращивание транспортировки голубого топлива в европейский регион стабилизирует котировки природного газа, отметила в комментарии «Газете.Ru» экономист Математического института имени В.А. Стеклова Татьяна Куликова.

Российский газовый холдинг увеличит экспорт энергоносителя в Европейский союз. Это окажет свое влияние на энергорынок и уменьшит цены на сырье. Предполагается, что стоимость топлива достигнет примерно 500 долларов за тысячу кубических метров.

«Россия в долгосрочном плане не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, потому что за длительное время могут быть найдены пути его замещения на что-то другое. Поэтому сейчас увеличится прокачка газа для Европы и цены несколько упадут», — предсказывает сотрудница института.

Однозначно, что ценники не выйдут на прошлогодние уровни, но стабилизация зафиксируется, скорее всего, у отметки в полтысячи долларов за тысячу «кубов». При этом Куликова добавила, что экстремальные цены на газ невыгодны для России в долгосрочной перспективе.

Так, при длительном сохранении рекордных котировок, покупатели топлива попросту начнут искать ему альтернативы. Помимо этого, себестоимость товаров в Европе начинает расти из-за повышенной стоимости сырья, поэтому со временем в РФ завозится дополнительная «европейская» инфляция.

Представители «Газпрома» также заверяют общественность в том, что они не заинтересованы в чрезмерно высоких ценах на природный газ. Соответствующее заявление во время газовой конференции Flame делала заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова.