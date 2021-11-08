Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 20:45
20:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина поделилась секретом идеальной фигуры
20:44
Спорт
Знарок рассказал о взаимоотношениях с главным тренером сборной России Жамновым
20:44
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю опорного пункта полиции в казанских Дербышках
20:43
Происшествия
Московский суд заочно арестовал совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров»
20:42
Весь мир
Марокко подтвердило прибытие пассажирского самолета Israir Airlines 11 ноября
20:35
Весь мир
Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
20:34
Общество
Украину поймали на двойных стандартах из-за слов спортсменов о принадлежности Крыма
20:34
Весь мир
Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
20:32
Шоу-бизнес
Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
20:27
Экономика
Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
Все новости

Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 20:27
Экономика
Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
pixabay.com

Москва, 8 ноября. Постепенное наращивание транспортировки голубого топлива в европейский регион стабилизирует котировки природного газа, отметила в комментарии «Газете.Ru» экономист Математического института имени В.А. Стеклова Татьяна Куликова.

Российский газовый холдинг увеличит экспорт энергоносителя в Европейский союз. Это окажет свое влияние на энергорынок и уменьшит цены на сырье. Предполагается, что стоимость топлива достигнет примерно 500 долларов за тысячу кубических метров.

«Россия в долгосрочном плане не заинтересована в слишком высоких ценах на газ, потому что за длительное время могут быть найдены пути его замещения на что-то другое. Поэтому сейчас увеличится прокачка газа для Европы и цены несколько упадут», — предсказывает сотрудница института.

Однозначно, что ценники не выйдут на прошлогодние уровни, но стабилизация зафиксируется, скорее всего, у отметки в полтысячи долларов за тысячу «кубов». При этом Куликова добавила, что экстремальные цены на газ невыгодны для России в долгосрочной перспективе.

Так, при длительном сохранении рекордных котировок, покупатели топлива попросту начнут искать ему альтернативы. Помимо этого, себестоимость товаров в Европе начинает расти из-за повышенной стоимости сырья, поэтому со временем в РФ завозится дополнительная «европейская» инфляция.

Представители «Газпрома» также заверяют общественность в том, что они не заинтересованы в чрезмерно высоких ценах на природный газ. Соответствующее заявление во время газовой конференции Flame делала заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
Газпром прогноз европа природный газ куликова
Комментировать