Марокко подтвердило прибытие пассажирского самолета Israir Airlines 11 ноября

Рабат, 8 ноября. Марокко подтвердило скорое прибытие пассажирских самолетов из Израиля. Об этом сообщается на сайте министерства туризма королевства.

Авиакомпания Israir Airlines выполнит первый рейс 11 ноября. Лайнер Airbus A320 вылетит из Тель-Авива и доставит 189 человек в аэропорт Менара в Марракеше. Спустя час он полетит в обратном направлении.

Министерство туризма Марокко уточнило, что планируется осуществление пяти рейсов в неделю между двумя пунктами назначения. Согласно статистике, ежегодно королевство посещают по меньшей мере 50 тысяч израильтян.

Недавний запуск прямых рейсов Королевством и Тель-Авивом является частью соглашения, подписанного при посредничестве США в декабре 2020 года, вскоре после того, как две страны решили восстановить дипломатические отношения.

Учитывая, что в Израиле проживает около 450 000 евреев марокканского происхождения, авиакомпания Israir Airlines планирует постепенно увеличивать частоту полетов. Не исключается, что королевские авиалинии в ближайшее время направят самолеты в столичный аэропорт еврейского государства.

В конце 2020 года Вашингтон и Тель-Авив признали суверенитет Рабата над Западной Сахарой. Одной из главных причин подписания соглашения стало налаживание дипломатических связей между тремя государствами.