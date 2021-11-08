Опубликован указ Путина об утверждении основ стратегического планирования

Москва, 8 ноября. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики в сфере стратегического планирования. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Указ был размещен на портале вечером 8 ноября. Документ вступает в силу с момента подписания.

«В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» постановляю: утвердить прилагаемые основы государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — сказано в указе Владимира Путина.

Недавно стало известно, что президент РФ примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он присоединится к мероприятию дистанционно.