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Собчак в эфире Первого канала ехидно попросила прощения у россиян
Шоу-бизнес
Собчак в эфире Первого канала ехидно попросила прощения у россиян
Prt Scr instagram.com  /  @xenia_sobchak

Москва, 8 ноября. Телеведущая Ксения Собчак стала гостьей шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Во время эфира знаменитость ехидно и колко извинилась перед россиянами за то, что не нравится им.

Собчак отметила 40-летие 5 ноября. В честь юбилея она согласилась стать гостьей программы Дмитрия Борисова. Знаменитость задушевно общалась с коллегой, после чего решила извиниться перед россиянами, которым она не нравится. Блогер покаялась в свойственной манере — ехидно и с издевкой.

«Дорогие зрители, которые наблюдают меня столько лет. Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала», — заявила Собчак в эфире.

Экс-ведущая «Дома-2» не стала на этом останавливаться. Она отметила, что живет только для себя и ровно так, как ей этого хочется. Собчак не планирует и в будущем соответствовать каким-то запросам аудитории. В финале своей речи она еще раз попросила прощения за то, что ее реальность отличается от представлений большинства.

В день рождения Ксении Собчак ее бывшая соседка рассказала, какой теледива была в детстве. Оказалось, что уже тогда она не слушалась родителей и убегала из дома.

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