Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в столице республики

Банги, 8 ноября. Гибель 15-летней девочки под колесами автобуса многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) спровоцировала волну протестов. Очередной массовый митинг состоялся в столице ЦАР, сообщают специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков с места событий.

По словам журналистов, после завершения похорон на улицы Банги вышло несколько сотен центральноафриканцев, которые потребовали власти республики наказать миротворцев за смерть Люмьер и других жителей, пострадавших от действий контингента Организации Объединенных Наций.

Участники акции протеста собирали подписи за немедленный отзыв мандата «голубых касок». Кроме того, люди выходили с фотографиями погибшего подростка и плакатами: «МИНУСКА — убийцы», «Требуем вывода контингента ООН», некоторые надевали футболки с надписью: «Нужна немедленная депортация преступников». В этот день население объединила всеобщая трагедия, и, для того чтобы сплотиться, жители пели гимн.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Напомним, в понедельник, 1 ноября, автобус многопрофильной комплексной миссии прорвался на территорию дворца президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера. Миротворцы попытались провести фото- и видеофиксацию объекта, что строго запрещено законом страны.

Охранявшие резиденцию бойцы национальной армии приказали нарушителям прекратить съемку и остановить транспорт. Однако водитель МИНУСКА проигнорировал требования военных. Он развернул машину и, набирая скорость, рванул к выезду из комплекса.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Гвардейцы сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь по колесам автобуса. Покидая закрытую территорию, шофер наехал на 15-летнего подростка, тело которого протащило около 20 метров, после чего уехал на базу египетского контингента миссии. От полученных травм девочка скончалась до приезда врачей.

Чуть позже генсек ООН Антониу Гутерреш попытался переложить вину за инцидент у резиденции на военнослужащих FACA, полностью игнорируя смерть ребенка. Он бездоказательно обвинил бойцов национальной армии в преднамеренном нападении на миротворцев и потребовал от правительства республики привлечь «виновных» к ответственности.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Заявление представителя международной организации игнорирует официальную позицию Банги, хотя внешнеполитическое ведомство ЦАР после проведенного анализа произошедшего сообщило, что египетский контингент миссии нарушил несколько законов: самовольно проник на территорию резиденции президента, производил съемку охраняемого объекта, не выполнил приказ правоохранителей, покинул место происшествия и спровоцировал ДТП, которое привело к гибели девочки.

Инцидент вызвал волну негодования у населения, которое уже проводило стихийный митинг перед похоронами Люмьер Диалло Мирей. 15 ноября состоится заседание Совета Безопасности ООН, где решится вопрос продления мандата МИНУСКА в ЦАР, но после всех «достижений» «голубых касок» правительство республики вряд ли пойдет на это.