Политолог Ордуханян назвал «холодным душем» для США бегство американцев в Белоруссию

Америка начала «поедать» собственных граждан, организовав охоту на тех, кто в январе 2021 года пришел к Капитолию поддержать Дональда Трампа. Таким мнением с ФАН поделился политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Гражданин США Эван Ньюман, который участвовал в попытке захвата Капитолия в январе 2021 года, попросил убежища в Белоруссии. Он был задержан на белорусско-украинской границе в августе, об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Все началось с того, что 6 января сторонники Дональда Трампа проникли в Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате погибли участница протеста и полицейский. После того как правоохранительные органы удалили посторонних из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах.

Но на этом история не закончилась. Как оказалось, американские спецслужбы и полицейские начали преследовать тех, кто принимал участие в волнениях 6 января. Среди них оказался и Эван Ньюман. Мужчина заявил, что его внесли в список самых разыскиваемых ФБР преступников с просьбой к общественности помочь в поиске.

По словам американца, он понимал, что его могут надолго посадить в тюрьму, причем, как он утверждает, без всяких на то оснований, поэтому принял решение бежать из США. По информации телеканала, он проделал путь из США в Италию на самолете, оттуда на поезде — в Швейцарию, на автомобиле — в Германию, потом в Польшу, а затем на Украину. После того как гражданин США заметил за собой слежку, он принял решение выехать на территорию Белоруссии. Ньюмана задержали белорусские пограничники в августе.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с ФАН рассказал, почему Соединенные Штаты, с одной стороны, поддерживают различного рода протесты и госперевороты, а с другой — за подобное поведение внутри своего государства жестко наказывают собственных граждан.

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«Если коротко, то это двуличная позиция. Это было всегда. Просто сейчас она детализируется в вопросах политического убежища. Американцы привыкли, что у них просят убежища: когда Эдвард Сноуден и другие граждане США просят политического убежища, для них это шок. Естественная реакция — неприятие и полное отрицание того, что американцы могут попросить убежища в другой стране», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт назвал «холодным душем» для США бегство американцев в Белоруссию. По его мнению, в последнее время американские власти начали «поедать» собственных граждан, организуя на них охоту.

«Такая практика становится нормой, к которой американцам нужно привыкнуть, поскольку США перестали быть тихой гаванью, как говорят американцы Safe Haven. Америка сейчас бурлит, она нестабильна и токсична. Сегодня США «поедают» своих граждан. Посмотрите, какую охоту ФБР устроило за теми людьми, которые пришли выразить свой протест. Америка сегодня неспособна понять и оценить процессы, которые происходят внутри страны. Власти США не знают, как себя вести. Они уверены, что сидеть в американской тюрьме намного лучше, чем жить где-то в другой стране. Они думают, что в Белоруссия — ГУЛАГ с колючей проволокой, где ходят только зубры и медведи. Такое вот примитивное восприятие окружающего мира. Но это все в дальнейшем станет для Америки холодным душем, поскольку окажется, что Земля вращается вокруг Солнца, а не вокруг США», — резюмировал Рафаэль Ордуханян.

Американский журналист Джон Кардилло заявил, что президент США Джо Байден позабавил российского лидера Владимира Путина выступлением в Глазго.