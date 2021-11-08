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Трамп объявит о решении баллотироваться в президенты США через год
Политика
Трамп объявит о решении баллотироваться в президенты США через год
Prt Scr youtube.com  /  The White House

Вашингтон, 8 ноября. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не торопится с принятием решения о своем новом выдвижении на президентские выборы в США.

По словам политика, о своих намерениях он скажет точно не раньше, чем через год.

«Я, конечно, думаю об этом, посмотрим. Думаю, что многие люди будут очень довольны решением. Я, наверное, объявлю об этом после промежуточных выборов», — сообщил Трамп в эфире телеканала Fox News.

Бывший лидер уточнил, что его слова не являются подтверждением намерений баллотироваться в президенты.

Выборы в Соединенных Штатах пройдут 8 ноября 2022 года. Их называют промежуточными, так как на них избирается Конгресс США, но не президент.

Как стало известно ранее, Трамп раскритиковал действующего президента страны Джо Байдена за капитуляцию в Афганистане. Второй в свою очередь извинился перед миром за решение своего предшественника о выходе США из Парижского соглашения по климату, пишет НСН.

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