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Девичий образ Дианы Арбениной на концерте в Дубае восхитил поклонников
Общество
Девичий образ Дианы Арбениной на концерте в Дубае восхитил поклонников
Пресс-служба «Ночных Снайперов»

Дубай, 8 ноября. Основательница рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина показалась на концерте в Эмиратах в белой футболке и черной юбке из кожи. Зрители оценили образ звезды.

Стройная, подтянутая Арбенина вела себя как девчонка. Артистка заявила со сцены, что ее уговаривали надеть брюки или хотя бы шорты «ради приличия».

«Ребята, давайте зажжем по-настоящему. Чтобы в отеле увидели, что я не только тут живу и отдыхаю с детьми, а что я певица, да еще какая! Я 28 лет играю, но каждый день на сцену выхожу, как в первый раз. Какой кайф!» — добавила она.

Поклонники тут же начали ближе подходить к сцене и танцевать под любимые хиты. Арбенина даже попросила охранников отойти подальше и не мешать «людям отдыхать».

Девичий образ Дианы Арбениной на концерте в Дубае восхитил поклонников
Prt Scr youtube.com / Диана Арбенина и Ночные Снайперы

Фестиваль PARUS состоялся в легендарном отеле Burj Al Arab. Кроме Арбениной гостей развлекали музыканты Баста, Стас Михайлов, Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Алишер Моргенштерн и группа «Би-2».

Ранее Диана Арбенина рассказала о воспитании своих детей — двойняшек Артема и дочери Марты. По ее словам, наследники родились от американского бизнесмена, при этом они особо не проявляют интерес к своему отцу.

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дубай концерт арбенина
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