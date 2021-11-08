Сборная России по футболу показала видео встречи команды в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 ноября. Российская футбольная сборная опубликовала видео из Северной столицы, где национальная команда собралась перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Кипром.

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала на официальном YouTube-канале ролик со встречи игроков и тренеров в Петербурге. В кадре показаны приезд спортсменов и наставников, тренировка в отеле, а также челленджи на поле стадиона «Петровский».

Уже 11 ноября сборная России проведет важнейший матч отборочного турнира к ЧМ в Катаре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с замыкающей турнирную таблицу группы B кипрской национальной командой. Матч, который начнется в 20 часов по московскому времени, пройдет на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сборная России по пляжному обыграла Иран в финале Межконтинентального кубка. Поединок завершился победой команды Михаила Лихачева со счетом 3:2.