Нелегальные мигранты прорвались через польскую границу

Минск, 8 ноября. Нелегальные мигранты сумели прорваться через польско-белорусскую границу в сторону Евросоюза. Об этом проинформировали журналисты.

По словам очевидцев, на месте пересечения границы слышны выстрелы. Кто именно открыл огонь — не сообщается, передает «РЕН ТВ».

Белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что перед заграждениями Польши собрались более двух тысяч беженцев, которые намереваются прорваться в ЕС.

«Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей», — сказано в сообщении пограничников.

Как стало известно ранее, идущая в сторону Польши многочисленная толпа мигрантов попала на видео в Белоруссии.