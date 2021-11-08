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Defence24: россияне демонстрируют прагматизм в вопросе артиллерийских вооружений
Армия
Defence24: россияне демонстрируют прагматизм в вопросе артиллерийских вооружений
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Варшава, 8 ноября. Российские разработчики продемонстрировали прагматичный подход в вопросе эксплуатации артиллерийских вооружений, на что обратили внимание военные обозреватели польского издания Defence24.

Предметом интереса военных обозревателей из Польши стали кадры с учений ВС РФ в Тамбовской области с использованием тяжелых самоходных минометов 2С4 «Тюльпан», самоходных орудий 2С7М «Малка», разработанных еще в 70-х годах. По мнению экспертов Defence24, они служат примером «прагматичности русских».

«Имея большие запасы неиспользованных боеприпасов и простую артиллерийскую технику длительного пользования, они решили не выводить ее из эксплуатации, а попытаться адаптировать к другим реалиям и новой тактике», — указали поляки.

В издании отметили, что российские разработчики не торопятся отправлять установки на пенсию и стараются с каждой модернизацией «повысить точность их стрельбы и скорость реакции на действия противника». А для наведения установок теперь используют беспилотники «Орлан».

Еще один долгоиграющий хит ВС РФ — стратегический бомбардировщик Ту-160, сконструированный еще в годы холодной войны. Однако за счет модернизаций он до сих пор способен нервировать американских военных своим появлением над Арктикой.

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