Эрдоган назвал Турцию главным препятствием для развития конфликтов в Боснии и Герцеговине

Анкара, 8 ноября. Турция оказала посильную поддержку Боснии и Герцеговине в стабилизации обстановки и сохранении многокультурной и этнической самобытности этой страны, не проявляя при этом никаких признаков дискриминации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выступил на встрече с представителями боснийских неправительственных организаций в Стамбуле.

"I want to assert that we will continue to stand with our Bosniak brothers and sisters, and our support for them will only grow stronger from now on."



Turkey's President Erdogan, on Serb separatists jeopardising peace in Bosnia and Herzegovina pic.twitter.com/cg1ED191mR — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 7, 2021

По словам политика, Анкара всегда активно препятствовала развитию конфликтов в Боснии и Герцеговине и «ни при каких обстоятельствах не позволит», чтобы ее народ вновь прошел через страдания, сопровождавшие межэтническую войну в 1990-х годах.

Укрепление в регионе

Эрдоган напомнил, что в тот сложный период его государство мобилизовало все ресурсы для защиты мусульман от геноцида. При этом он отметил, что усилия Турции по поддержанию мира и стабильности в этом регионе беспокоят некоторые силы, стремящиеся к «хаосу и беспорядкам».

President of Turkey R.T. Erdogan visits wounded soldiers of the Army of the Republic of Bosnia and Herzegovina. In early 1992, when Bosnia was unable to treat its wounded, the Republic of Turkey accepted some 700 wounded. pic.twitter.com/QtALaobMUV — Delić Ibrahim (@IbraahimDelic) April 27, 2020

По словам турецкого президента, Анкара увеличила дипломатическую поддержку Сараево после разгоревшегося этим летом кризиса, который поставил под угрозу единство и целостность страны Боснии и Герцеговины.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать не только боснийских турок, но и сербов, хорватов, албанцев и македонцев. Он выразил уверенность, что возникшие проблемы в стране будут вскоре разрешены на основе справедливости и равноправия, а также заверил боснийский народ в своей поддержке.

Говоря о помощи балканскому государству, он напомнил о реализуемых Анкарой проектах, в частности, о строительстве автомагистрали Белград — Сараево — Босния. По его словам, данная инициатива принесет пользу всему региону.

Прямые же инвестиции Турции в развитие страны на данный момент превышают 250 млн долларов.

During a meeting in Istanbul, Erdogan insisted that Turkey is determined to support Bosnia-Herzegovina’s well being.



Erdogan said his country will continue to stand by the Bosnian people "in a much stronger and different way."https://t.co/ePhDuRkq0Y pic.twitter.com/Sw8zFT61xb — The SETA Foundation at Washington DC (@SETADC) November 8, 2021

Поиск удобного момента

Политический кризис разгорелся в балканском государстве летом 2021 года, когда уходящий верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко издал указ, предусматривающий тюремное заключение для каждого, кто будет отрицать геноцид периода войны 1992–1995 годов и героизировать военных преступников. Это вызвало протесты со стороны сербов, на которых ООН и возложило вину за большую часть подобных нарушений гуманитарного права.

Дестабилизация обстановки в данном государстве может дать Анкаре хороший повод, чтобы расширить свое влияние в Балканском регионе.

If Bosnian Serb political leader Milorad Dodik finally goes ahead with his separatist agenda, Bosnia and Herzegovina faces possible break-up and renewed conflict.



But many are asking: “What does he really want?”https://t.co/qWHZkr0AMI — Balkan Insight (@BalkanInsight) November 8, 2021

Особенно активно Турция стала проявлять интерес к этой части Европы в 2009 году, когда глава МИД Ахмет Давутоглу заявил о готовности республики взять на себя роль посредника в местных конфликтах и способствовать интеграции здешних государств в ЕС.

Балканы важны для Анкары одновременно с политической, экономической и историко-культурной точки зрения, поскольку более трети местного населения представлены мусульманами, и немалая их часть — турки.

Turkish Bosniak and Balkan NGOs joint open letter on the escalating crisis in Bosnia.



The letter critisizes the inaction of international community and defines Turkey as the only friend of Bosnia and Bosniaks urging for an active policy. pic.twitter.com/WEFf60yDWM — Hamdi Fırat Büyük (@HFiratBuyuk) November 3, 2021

Продолжая следовать по курсу неоосманизма Эрдоган стремится включить в зону своего влияния как можно больше регионов, объединенных исламской религией. И экспансия в европейские страны является одной из стратегических целей его политики.

По этой причине Анкара прибегает к механизмам «мягкой силы» государства — продвигает множество проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также инвестирует крупные суммы в строительство транспортной и энергетической инфраструктуры Боснии и Герцеговины.

Все это повышает авторитет Анкары в глазах местного населения, причем не только мусульманского — большое значение Турция уделяет и развитию связей с Сербией.