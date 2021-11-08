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Эрдоган назвал Турцию главным препятствием для развития конфликтов в Боснии и Герцеговине
Весь мир
Эрдоган назвал Турцию главным препятствием для развития конфликтов в Боснии и Герцеговине
tccb.gov.tr  /  T.C. Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İnternet Sayfası

Анкара, 8 ноября. Турция оказала посильную поддержку Боснии и Герцеговине в стабилизации обстановки и сохранении многокультурной и этнической самобытности этой страны, не проявляя при этом никаких признаков дискриминации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выступил на встрече с представителями боснийских неправительственных организаций в Стамбуле.

По словам политика, Анкара всегда активно препятствовала развитию конфликтов в Боснии и Герцеговине и «ни при каких обстоятельствах не позволит», чтобы ее народ вновь прошел через страдания, сопровождавшие межэтническую войну в 1990-х годах.

Укрепление в регионе

Эрдоган напомнил, что в тот сложный период его государство мобилизовало все ресурсы для защиты мусульман от геноцида. При этом он отметил, что усилия Турции по поддержанию мира и стабильности в этом регионе беспокоят некоторые силы, стремящиеся к «хаосу и беспорядкам».

По словам турецкого президента, Анкара увеличила дипломатическую поддержку Сараево после разгоревшегося этим летом кризиса, который поставил под угрозу единство и целостность страны Боснии и Герцеговины.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать не только боснийских турок, но и сербов, хорватов, албанцев и македонцев. Он выразил уверенность, что возникшие проблемы в стране будут вскоре разрешены на основе справедливости и равноправия, а также заверил боснийский народ в своей поддержке.

Говоря о помощи балканскому государству, он напомнил о реализуемых Анкарой проектах, в частности, о строительстве автомагистрали Белград — Сараево — Босния. По его словам, данная инициатива принесет пользу всему региону.

Прямые же инвестиции Турции в развитие страны на данный момент превышают 250 млн долларов.

Поиск удобного момента

Политический кризис разгорелся в балканском государстве летом 2021 года, когда уходящий верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко издал указ, предусматривающий тюремное заключение для каждого, кто будет отрицать геноцид периода войны 1992–1995 годов и героизировать военных преступников. Это вызвало протесты со стороны сербов, на которых ООН и возложило вину за большую часть подобных нарушений гуманитарного права.

Дестабилизация обстановки в данном государстве может дать Анкаре хороший повод, чтобы расширить свое влияние в Балканском регионе.

Особенно активно Турция стала проявлять интерес к этой части Европы в 2009 году, когда глава МИД Ахмет Давутоглу заявил о готовности республики взять на себя роль посредника в местных конфликтах и способствовать интеграции здешних государств в ЕС.

Балканы важны для Анкары одновременно с политической, экономической и историко-культурной точки зрения, поскольку более трети местного населения представлены мусульманами, и немалая их часть — турки.

Продолжая следовать по курсу неоосманизма Эрдоган стремится включить в зону своего влияния как можно больше регионов, объединенных исламской религией. И экспансия в европейские страны является одной из стратегических целей его политики.

По этой причине Анкара прибегает к механизмам «мягкой силы» государства — продвигает множество проектов в сфере образования, здравоохранения и культуры, а также инвестирует крупные суммы в строительство транспортной и энергетической инфраструктуры Боснии и Герцеговины.

Все это повышает авторитет Анкары в глазах местного населения, причем не только мусульманского — большое значение Турция уделяет и развитию связей с Сербией.

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Федеральное агентство новостей /

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