США предоставили Украине два патрульных катера для нужд ВМСУ

Киев, 8 ноября. Украина получила два американских патрульных катера класса Island, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Отмечается, что два катера прибыли в Одессу из Балтимора. Они переданы Украине в рамках помощи по безопасности, которую американская сторона предоставляет стране с 2014 года.

В пресс-службе оборонного ведомства Украины отметили, что перед отправкой катера прошли в Соединенных Штатах техобслуживание. Также их довооружили. В минобороны Украины выразили надежду, что американские катера усилят потенциал ВМСУ.

Ранее в Центре АСТ отметили, что Киев может разориться из-за полученных американских катеров. Это связано с высокими затратами на дальнейшее обслуживание подобных военных кораблей.