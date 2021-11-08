Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 20:44
20:43
Происшествия
Московский суд заочно арестовал совладельца производителя сырков «Б. Ю. Александров»
20:42
Весь мир
Марокко подтвердило прибытие пассажирского самолета Israir Airlines 11 ноября
20:35
Весь мир
Армия Центральноафриканской Республики отразила нападение боевиков в городе Бокаранга
20:34
Общество
Украину поймали на двойных стандартах из-за слов спортсменов о принадлежности Крыма
20:34
Весь мир
Профсоюзы Боливии начали бессрочную забастовку
20:32
Шоу-бизнес
Победительница проекта «Холостяк» Барбара Пино снова пережила измену
20:27
Экономика
Повышение прокачки топлива «Газпромом» снизит цены на газ в Европе
20:21
Общество
Два миллиона рублей требует жительница Ростовской области за смерть отца в больнице
20:20
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в столице республики
20:19
Происшествия
Экс-сотрудник колонии получил срок за снабжение осужденных наркотиками в Башкирии
Все новости

США предоставили Украине два патрульных катера для нужд ВМСУ
Армия
США предоставили Украине два патрульных катера для нужд ВМСУ
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 8 ноября. Украина получила два американских патрульных катера класса Island, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

Отмечается, что два катера прибыли в Одессу из Балтимора. Они переданы Украине в рамках помощи по безопасности, которую американская сторона предоставляет стране с 2014 года.

В пресс-службе оборонного ведомства Украины отметили, что перед отправкой катера прошли в Соединенных Штатах техобслуживание. Также их довооружили. В минобороны Украины выразили надежду, что американские катера усилят потенциал ВМСУ.

Ранее в Центре АСТ отметили, что Киев может разориться из-за полученных американских катеров. Это связано с высокими затратами на дальнейшее обслуживание подобных военных кораблей.

Вернуться назад

Все новости / Армия / США предоставили Украине два патрульных катера для нужд ВМСУ
украина island патрульные катера
Комментировать