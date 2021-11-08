«Точка на карте». Чем известна малая родина вождя мирового пролетариата?

Новой мишенью для съемочной группы передачи «Точка на карте» стал Ульяновск. Город, носивший тогда имя Симбирск, был основан в 1648 году.

В 1924 году населенный пункт переименовали в честь родившегося здесь вождя революции. В честь него здесь названо многое: заводы, мемориал, улица. И, разумеется, ни один порядочный коммунист не сможет пройти мимо Дома-музея В. И. Ленина, не посетив его.

Однако жизнь этого места не всегда крутилась вокруг легендарного революционера. Здесь есть и не связанные с ним достопримечательности. Например, старейший в городе Ульяновский областной краеведческий музей, который уже более 120 лет открыт для посетителей. В его экспозиции более 140 тысяч экспонатов, рассказывающих об истории и уникальной природе региона.

А любителей завораживающих пейзажей наверняка обрадует прогулка по Императорскому мосту. Два километра захватывающих дух видов реки Волги — что может быть лучше?



О других, не менее интересных, памятниках культуры и достопримечательностях Ульяновска расскажем в новом выпуске передачи «Точка на карте».