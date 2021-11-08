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Два миллиона рублей требует жительница Ростовской области за смерть отца в больнице
Общество
Два миллиона рублей требует жительница Ростовской области за смерть отца в больнице
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Ростова-на-Дону, 8 ноября. Дончанка подала в суд на больницу, где в прошлом году лечили ее отца. По мнению жительницы Ростовской области причина смерти 81-летнего мужчины в недостаточном профессионализме врачей краевой больницы, куда доставили пенсионера.

Как сообщил Тelegram-канал Don Mash, в марте прошлого года, когда мужчина попал в больницу Красного Сулина, ему диагностировали двухстороннюю пневмонию. Когда состояние пациента стало ухудшаться, родственники попросили врачей перевести пациента в Ростов, но получили отказ.

В итоге мужчина скоропостижно скончался от тромба в легочной артерии. Согласно сообщению Don Mash, врача уволили, а дочь решила обратиться в суд.

Городской и областной суды в иске на 2 млн рублей женщине отказали, и сейчас она добивается правды в кассационном.

Ранее ФАН сообщал, что жительница Астраханской области первая в России выиграла суд с местной больницей после смерти мужа от COVID-19. Медучреждение выплатит женщине материальный ущерб в размере 1 миллиона рублей.

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суд ростовская область смерть в больнице
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