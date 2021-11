Слухи об уклонении от налогов подталкивают Маска продать акции Tesla

Нью-Йорк, 8 ноября. Размышления предпринимателя Илона Маска по поводу будущего 10% акций Tesla негативно влияют на их стоимость на фондовой бирже в Нью-Йорке.

Стоимость ценных бумаг американского производителя электромобилей просела более чем на 5% во время открытия торговой сессии NYSE в понедельник, 8 ноября. До этого основатель корпорации начал раздумывать о реализации собственной доли в размере 10%.

Котировки автомобилестроительной компании начали снижаться на электронной площадке NASDAQ на 61,79 пункта (-5,06%), достигая отметки 1160 долларов за одну бумагу. На закрытии, акции разработчика электромобилей достигали 1222 долларов.

Еще в субботу, 6 ноября, бизнесмен задал вопрос своим подписчикам в Twitter, нужно ли продавать десятую часть своих бумаг в Tesla. Маск объяснил свое намерение слухами о том, что «нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов».

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?