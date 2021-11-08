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Эксперт по инвестированию Сидоров объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти
Экономика
Эксперт по инвестированию Сидоров объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти
ФБА «Экономика сегодня»  / 

ОПЕК+ и Россия отказались идти навстречу США, Японии и другим странам, которые просили увеличить производство нефти. О причинах этого в разговоре с ФАН рассказал частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Организация стран — экспортеров нефти, Россия и другие участники ОПЕК+ отказались следовать призывам президента США Джо Байдена о наращивании добычи нефти. Во-первых, по мнению Сидорова, это можно объяснить снижением спроса.

«Альянс не видит перспектив сильного увеличения спроса на нефть до конца четвертого квартала 2021 года и в первом квартале 2022 года. Сезонное потребление в этот период обычно ниже, чем в более ранние периоды», — объясняет эксперт.

Во-вторых, при росте цен на топливо в США растут запасы сырой нефти, что говорит о затоваривании.

«Страна могла бы использовать это сырье для снижения цен на топливо внутри государства, но предпочитает повесить обязанность по сокращению цен на сырье сразу на ряд стран, входящих в ОПЕК+», — отметил инвестор.

Эксперт по инвестированию Сидоров объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти

Кроме того, есть еще одна причина. По словам собеседника ФАН, далеко не все государства картеля могут реально и быстро увеличить производство нефти — Нигерия, Ангола, Габон, Экваториальная Гвинея и Конго в третьем квартале сокращали производство, поскольку инвестиций в развитие отрасли не хватает.

«Вложения в разработку новых месторождений в целом сократились в прошлом году практически у всех производителей, причем сразу в два-три раза. Увеличить эти затраты пока не представляется возможным, это долгий процесс, для которого также важны высокие цены на нефть», — говорит Федор Сидоров.

Также он обращает внимание на то, что в начале следующего года возможен профицит нефти на рынке, что подтверждает и последняя информация из Китая.

«Страна сократила импорт нефти на 7,2% из-за роста цен, замедления экономики на фоне пандемии и новых вспышек заболеваемости, из-за которых в нескольких провинциях снова вводится жесткий карантин. Энергокризис привел к локальным остановкам производств, что также снижает спрос. В Европе началась четвертая волна пандемии», — отмечает спикер.

Эксперт по инвестированию Сидоров объяснил, почему Россия не увеличит производство нефти
ФБА «Экономика сегодня» /

Исходя из выводов эксперта в области инвестиций, получается, что ОПЕК+ права в своих прогнозах: спрос замедляется, увеличивать производство сырья опасно, так как может вернуться ситуация затоваривания, цены упадут.

«Россия, вернувшая большую часть добычи сырья (по сравнению с сокращениями в 2020 году), согласна с действиями альянса и поддерживает их, поскольку сейчас крайне важно соблюсти баланс спроса и предложения и не допустить резких колебаний цен. Из 11 млн баррелей в сутки (как в допандемийный период) РФ сейчас добывает 10,018 млн баррелей в сутки, так что увеличить до прежнего уровня осталось сравнительно немного (менее 10%)», — заключил частный инвестор Федор Сидоров.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что ОПЕК+, по мнению американских властей, должна нарастить добычу черного золота в декабре на 600 или 800 тыс. баррелей в сутки. Аналитики полагают, что США все же согласятся с положениями, принятыми альянсом, но при условии возмещения потери в добыче тех стран, которым не удалось выполнить обязательства по соглашению.

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