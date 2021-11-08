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Тело мужчины нашли среди снарядов времен ВОВ под Кировском

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 19:43
Происшествия
Тело мужчины нашли среди снарядов времен ВОВ под Кировском
Пресс-служба Балтийского флота

Санкт-Петербург, 8 ноября. Полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины в Кировском районе Ленинградской области. Его тело было найдено неподалеку от урочища Гайтолово.

Следствие установило, что 39-летний мужчина скончался в результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны. Возле обнаруженного в 6 км от трассы «Санкт-Петербургское южное полукольцо» тела лежало множество снарядов, оставшихся в земле с военных лет.

По предварительным данным, он их выкапывал и один — детонировал. в результате происшествия потерпевший получил смертельные травмы и умер. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение

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