Капитан Ераносян: НАТО не сможет навязать Черноморскому флоту РФ свои правила игры

Москва, 8 ноября. Черноморский флот РФ не будет играть по правилам, навязанным со стороны морских сил НАТО. Такое мнение высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян.

По его словам, у ЧФ есть необходимые силы и средства для того, чтобы нивелировать любую угрозу со стороны Североатлантического альянса в акватории Черного моря. В комментарии «ПолитЭксперту» аналитик указал, что сейчас в регионе находятся два корабля ВМС США — эсминец и корабль управления с водоизмещениями 8 и 18 тысяч тонн соответственно, но им Военно-морской флот РФ в случае необходимости сможет эффективно противостоять.

«Внерегиональные игроки могут провести в акваторию Черного моря три-четыре корабля. Их суммарное водоизмещение не должно превышать 46 тысяч тонн. Учитывая группировку сил НАТО, функционирующую там сейчас, этот показатель практически достиг критического уровня», — подчеркнул Ераносян.

Капитан 1-го ранга запаса отметил, что в текущий момент Россия представляет собой «абсолютную доминанту» в сфере безопасности своих южных рубежей. РФ сможет «встретить» НАТО самым разным вооружением, начиная от ракетных комплексов, которыми вооружены фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», и заканчивая противокорабельными береговыми комплексами ПВО и ПРО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США подталкивают страны Черноморского региона к конфронтационной политике. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что Соединенные Штаты пытаются проверить обороноспособность России в районе Черноморского побережья, передает RT.