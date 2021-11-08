Читатели «Факти» назвали справедливым сравнение Путина европейских политиков с большевиками

София, 8 ноября. Евросоюз постигнет та же участь, что и СССР. Такое мнение высказали читатели издания «Факти» после выступления президента России Владимира Путина в дискуссионном клубе «Валдай».

Путин сравнил европейских политиков с революционерами. По его мнению, они так же, как и большевики, пытаются изменить мнение оппонента и не желают его признавать.

Слова лидера РФ вызвали бурное обсуждение в Сети. Интернет-пользователи назвали справедливым это замечание и добавили, что судьба Советского Союза ожидает и международную коалицию.

«Путин справедливо смеется над ними», — написал один из комментаторов. «Отличный анализ! Выводы, которых Запад никогда не допустит, а наши будут молчать», — отозвался другой пользователь.

Ранее политолог Евгений Сатановский призвал президента США Джо Байдена молиться за здоровье Путина. Ведь именно благодаря его бесконечному терпению американское государство еще не пришло к краху, считает эксперт.

kremlin.ru / Администрация президента России

Более всего российская сторона недовольна попытками Соединенных Штатов контролировать постсоветские страны. Это Украина, Грузия. Но, по мнению Сатановского, сами США являются очень уязвимым государством. Они проиграют даже в сопротивлении самым слабым странам. К последним политолог отнес Афганистан и Вьетнам.