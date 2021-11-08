Кехман высказался о «долге» МХАТа перед Бузовой

Москва, 8 ноября. Новый генеральный директор МХАТа Владимир Кехман заявил, что театр «ни копейки» не должен певице Ольге Бузовой, несмотря на два заключенных договора.

Московский художественный академический театр имени М. Горького и певица Ольга Бузова заключили два договора на показ спектакля «Чудесный грузин». Однако постановку отменили из-за низкого спроса у зрителей. Телеведущая считает, что театр ей должен денег, но у генерального директора Владимира Кехмана другое мнение.

«Певица, которая говорит, что МХАТ ей должен денег, просто лукавит. МХАТ не должен ей абсолютно ни одной копейки», — пояснил Кехман в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что пока не будет подписан акт о выполненной работе, МХАТ имени М. Горького не будет платить исполнительнице. Бузова в эфире НТВ заявила, что ей якобы должны 446 тысяч рублей. Этот вопрос экс-ведущая «Дома-2» планирует решать с помощью адвокатов.

Зрители должны были посмотреть «Чудесного грузина» 2 ноября, но, по официальной версии, из-за низкого спроса на билеты постановку перенесли. Владимир Кехман планирует лично посмотреть спектакль и решить его дальнейшую судьбу.