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Продюсер Ольги Бузовой рассказал о ее первых шагах в музыкальной карьере

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 19:28
Шоу-бизнес
Продюсер Ольги Бузовой рассказал о ее первых шагах в музыкальной карьере
instagram.com  /  @aram_archer

Москва, 8 ноября. Продюсер Арам Арчер знает Ольгу Бузову очень давно. Он поделился с поклонниками историей их знакомства и рассказал про первые шаги певицы в музыкальной карьере.

Арчер в Stories на своей странице в Instagram ответил на вопрос подписчика, как началась их совместная работа с Бузовой. Оказывается, они познакомились в далеком 2007 году в ночном клубе «Опера». Бузовой было всего 20 лет, Арчеру 30, он работал клубным промоутером.

«Завязалась дружба, потом я предложил отыграть диджей-сет в клубе «Опера». После той вечеринки я сразу же предложил гастрольный тур по городам России с клубными выступлениями, и Оля дала свое согласие», — написал Арчер.

Продюсер Ольги Бузовой рассказал о ее первых шагах в музыкальной карьере
Prt Scr instagram.com / @aram_archer

Ольга Бузова начала выступать в 2008 году. Ее песни вошли в альбом «Звезды Дом-2. Законы любви». В 2011 году вместе с рэпером T-killah она выпустила трек «Не забывай», а уже через пять лет громко заявила о себе композицией «Под звуки поцелуев».

Сейчас певица пробует себя на сцене театра. Она исполнила роль Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Однако постановку перенесли из-за плохих продаж билетов. Теперь популярная исполнительница планирует подать в суд на МХАТ имени Горького из-за невыплаченного гонорара.

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бузова продюсер певица карьера
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