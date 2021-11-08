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NetEase: российский гиперзвук станет достойным ответом на «ядерные трюки» США
Армия
NetEase: российский гиперзвук станет достойным ответом на «ядерные трюки» США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 8 ноября. США надеются завоевать преимущество на международной арене благодаря оснащению F-35A ядерным оружием, однако гиперзвуковые разработки России разрушат их планы, считают эксперты издания NetEase.

В Соединенных Штатах недавно прошли испытания истребителя F-35A, который должен будет выполнять роль стратегического и тактического оружия. К тому же американцы надеются оснастить его термоядерными бомбами, передает «ПолитРоссия».

Однако американцам не следует рассчитывать на обретение гегемонии на международной арене. И США, и РФ имеют в распоряжении ядерное оружие, но стратегический арсенал мощнее у российской стороны, убеждены китайские аналитики.

Кроме того, у России есть неоспоримое преимущество перед США, она обладает гиперзвуковыми разработками. Соединенные Штаты не достигли успехов в этой области, и у них не получится компенсировать это «ядерным» F-35A.

«Россия готова сломать новый клык, который демонстрируют Соединенные Штаты», — убеждены авторы статьи.

Соединенные Штаты стремятся захватить власть на международной арене, поэтому если у них не будет сильного соперника, они начнут действовать еще более агрессивно. Однако на сегодняшний день есть силы, обеспечивающие баланс и безопасность в мире.

Таким образом, США не достигнут цели, оснастив истребитель атомными бомбами. Российское гиперзвуковое оружие станет достойным ответом на «ядерные трюки» американцев, заключили авторы.

Ранее военный эксперт Сергей Хатылев обратил внимание, что США не торопятся реставрировать «ржавые» ядерные ракеты.

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