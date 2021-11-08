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Четыре сборные примут участие в Матче звезд КХЛ
Спорт
Четыре сборные примут участие в Матче звезд КХЛ
vk.com  /  КХЛ

Челябинск, 8 ноября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила концепцию Матча звезд 2022 года.

Пресс-служба КХЛ сообщила на официальном сайте о начала голосования для определения участников Матча звезд. Ежегодное спортивное мероприятие пройдет в Челябинске.

В Матче звезд КХЛ примут участие четыре команды — сборные России, Северной Америки, Скандинавии и Евразии. Поединки будут проводиться в формате «три на три». Победители полуфинальных игр встретятся в решающем матче. Проигравшие команды поборются за третье место. Челябинск примет неделю звезд с 8 по 16 января.

Ранее уфимскому «Салавату Юлаеву» засчитали техническое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором». Команда из столицы Башкортостана не смогла принять участие в игре из-за заболевания хоккеистов гриппом.

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