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Американский журналист Кардилло: Байден позабавил Путина выступлением в Глазго

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 19:15
Политика
Американский журналист Кардилло: Байден позабавил Путина выступлением в Глазго
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден снова оконфузился на саммите в Глазго. Испорченный воздух на климатическом саммите "учуяли" по другую сторону Атлантики — авторитетный журналист Джон Кардилло отчитал главу государства перед тысячами американцев.

Кардилло привела в ярость публикация издания Daily Mail. Громкое фиаско американского лидера во время беседы с герцогиней Корнуолльской Камиллой Шанд обернулось позором на потеху президенту России Владимиру Путинe, сокрушается журналист.

«"Герцогиня Камилла не прервала беседу после того, как услышала "пущенные ветры" от президента США". Байден — это глобальный позор. Путин и Си отлично позабавились на ночь глядя», — написал Кардилло в своем блоге в Twitter, прикрепив публикацию Daily Mail.

Американский журналист Кардилло: Байден позабавил Путина выступлением в Глазго
ПолитРоссия

Другие американцы тоже поделились мнением о метеоризме 46-го президента США в комментариях. Одни пользователи глобальной Сети увидели в этом еще один признак старческого слабоумия у главы государства, другие — осудили высказывание Кардилло.

«Провалы в памяти и отсутствие контроля над телом — это одни из главных симптомов болезни Альцгеймера. Весь американский народ должен быть озабочен состоянием Байдена. Он не может быть нашим президентом», — сокрушается мужчина по имени Майкл.

«Мужик, мы что, в средней школе? Единственный позор здесь — это ты, смеющийся над "пускающим ветры" стариком», — осудил поведение Кардилло пользователь Mistamiracle.

Это уже не первый случай, когда конфуз президента США на климатическом саммите в Глазго становится достоянием прессы и общественности. Ранее Байден чуть не уснул во время доклада в первый день конференции. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано изданием The Telegraph.

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