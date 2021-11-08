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Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2022 году
Весь мир
Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2022 году
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 8 ноября. Ливия стремится к уровню добычи более двух миллионов баррелей нефти в сутки в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра нефти Рифаат Мухаммед аль-Аббар.

По его словам, в настоящий момент Триполи поставляет на рынок углеводородов всего 1,2 млн единиц. Национальная программа подразумевает увеличение этого показателя до четырех миллионов к 2025 году.

«Ливия стремится обеспечить надежность и защитить акции страны на мировом рынке нефти, а также извлечь выгоду из восстановления цен на сырье, достигнутое за счет договоренностей стран ОПЕК+», — заявил он изданию Al-Awsat.

Аль-Аббар добавил, что переходное Правительство национального единства и министерство нефти и газа активно работают с зарубежными странами для привлечения инвестиций и возвращения иностранных компаний по геологоразведке в страну.

«На разработку, техническое обслуживание, реабилитацию месторождений и инфраструктур потребуется около 12 млрд долларов», — считает он.

Ранее российская компания «Татнефть» подтвердила возвращение в Ливию для реализации приостановленных проектов. Специалисты приступили к геологоразведке в нефтяных бассейнах Гадамеса и Сирта.

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нефть ливия добыча углеводород
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