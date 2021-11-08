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Платье покойной Эми Уайнхаус продали на аукционе за $243,2 тысячи

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 19:06
Шоу-бизнес
Платье покойной Эми Уайнхаус продали на аукционе за $243,2 тысячи
Global Look Press  /  g15/ZUMAPRESS.com

Беверли-Хиллз, 8 ноября. Проданное на аукционе платье Эми Уайнхаус надевала на последний провальный концерт. Певица вышла на сцену и забыла слова песен, через 15 минут ее освистали.

Организаторы аукциона надеялись выручить за платье Уайнхаус гораздо меньше, чем получилось на самом деле. Наряд купили по цене в 16 раз больше от предполагаемой — 243,2 тысячи долларов. Кто стал новым владельцем предмета гардероба, не сообщается.

Всего на торгах представили 800 лотов, принадлежащих исполнительнице хита Black To Black. В общей сложности продажа вещей певицы принесла выручку в четыре миллиона долларов, пишет Daily Mail.

Речь идет о черно-зеленом мини-платье, которое для знаменитости сшила ее подруга Наоми Перри. Создательница наряда думала, что он принесет удачу его владелице, но ошиблась. Именно в нем певица провалила свой последний концерт.

Эми Уайнхаус умерла в собственной квартире в Лондоне 23 июля 2011 года. Тело певицы нашли на кровати. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация, пишет «Газета.Ru».

Аукцион с предметами из гардероба Уайнхаус устроили в Беверли-Хиллз. Эксперты предполагали, что последнее платье звезды смогут продать лишь за 20 тысяч долларов.

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