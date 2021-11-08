Автоэксперт Холодов объяснил, почему считает отмену техосмотра вынужденным решением

Правительство поддержало законопроект об отмене в России обязательного техосмотра транспортных средств, сообщает ТАСС. Согласно документу, от него освобождаются легковые автомобили, мотоциклы, мопеды и так далее, принадлежащие гражданам и используемые ими в личных целях. От обязанности проходить техосмотр не освобождаются все виды такси, грузовики, автобусы, а также служебный автотранспорт. Проверка по-прежнему остается обязательной при постановке авто на учет, смене владельца, изменении конструкции транспортного средства или замене его основных агрегатов.

Автоэксперт, зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов в авторской колонке для ФАН размышляет о подводных камнях этого документа. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Отмена техосмотра — вынужденное решение. Колонка Александра Холодова

Венская конвенция о дорожном движении, как я рассказывал ранее, — это международно признанный документ, который подписан многими странами, в том числе Россией. Напомню, у нас даже водительское удостоверение полностью соответствует требованиям этой конвенции и признается во всех странах, которые ее подписали. Так что все положения этого документа мы обязаны выполнять.

Так вот: в Венской конвенции прописана обязанность прохождения транспортными средствами обязательного техосмотра. Но это требование относится только к коммерческому транспорту. Так что у нас все грузовики, такси и так далее все равно будут регулярно проходить обязательный техосмотр, потому что нарушать конвенцию никто не собирается. Иначе неминуемы последствия. Никто на такой риск ради, в общем-то, мелочей явно не пойдет.

Что касается техосмотра личного автотранспорта, то в Венской конвенции четко прописано: процедура носит рекомендательный характер. Так что мы имеем полное право такой закон у себя как принять, так и не делать это.

Соседи могут быть недовольны

Один из таких подводных камней — возможные ответные меры со стороны соседних стран. Когда-то у нас уже шли разговоры об отмене обязательного техосмотра, и некоторые наши соседи, например, Финляндия, стали выражать беспокойство. Дескать, к ним с территории России заедет большое количество транспортных средств непонятного технического состояния. И этот автохлам будет представлять угрозу для местных жителей. Шла даже речь о том, что, дескать, у границ в сопредельных с нами странах могут быть организованы пункты проверки технического состояния въезжающего автотранспорта. Кстати, не факт, что проверка была бы бесплатной. В принципе, теоретически возможно, что такие пункты могли бы появиться на пограничных пунктах, например, в Финляндии и Эстонии.

Естественно, в такой ситуации российскому автомобилисту легче один раз купить дома бумажку о прохождении техосмотра, чем каждый раз на границе повергаться процедуре проверки, которая, возможно, будет недешевой. Я практически уверен, что те же финны и эстонцы могли бы сделать эту процедуру платной.

Так что, например, для таких ситуаций нужно в любом случае сохранить добровольный техосмотр. Это необходимо хотя бы для тех, кто хочет простенько и недорого пройти ТО дома, не становясь заложником таких решений, и дальше спокойно перемещаться по Европе. В противном случае представьте ситуацию: на границе у вашей машины «неожиданно» найдут какое-то техническое нарушение… Где это все ремонтировать? Сколько платить за ремонт? Сколько времени потеряете? И так далее…

Но это только одна сторона медали. Если, например, задаться вопросом, много ли у нас, в принципе, происходит ДТП из-за технической неисправности автомобилей и поможет ли улучшить статистику отмена техосмотра, нам откроются удивительные вещи. Но об этом мы поговорим в следующей колонке.