Два важнейших проекта России: как Севморпуть и «Северный поток — 2» изменили мир

Россия продолжает запускать проекты, которые вносят стабильность в экономическую и политическую жизнь всех стран мира. Чего стоят только Северный морской путь (СПМ) и «Северный поток — 2», обеспечивающие безопасную поставку газа и различного вида товаров из Европы в Азию и обратно.

Надежная артерия

Северный морской путь — перспективная транспортная артерия (связывает европейскую часть России с Дальним Востоком, а также Европу и Азию) как для России, так и для других стран мира. СМП способен полностью изменить морские и прочие логистические цепочки уже в ближайшие пару десятилетий и придать значительный импульс развитию северных регионов России.

Севморпуть является кратчайшим морским путем и значительно сокращает привычные маршруты морских грузоперевозок. Так, расстояние от порта Роттердам в Европе до порта Йокогамы в Японии через Суэцкий канал превышает 20,5 тыс. км, тогда как длина маршрута по СПР составляет почти 13 тыс. км. Получается на 37% короче.

Выгоду от использования Севморпути заметили и иностранные государства. Пресс-служба Росморречфлота, ссылаясь на данные ФГБУ «Администрация Северного морского пути», сообщила, что объем грузоперевозок по СМП за январь-октябрь 2021 года составил 28 млн 208 тыс. тонн, что на 4,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. А вот объем как раз транзитных перевозок по СМП за отчетный период вырос почти на 66% — до 2 млн 125 тыс. тонн.

Известный российский экономист Василий Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как Севморпуть и «Северный поток — 2» изменили мир. По его словам, когда возникла угроза со стороны США, которая заключалась в том, что Вашингтон может любой стране мира перекрыть кислород на фактически любой транспортной артерии, на помощь пришел СМП.

«Дело в том, что с 2013 по 2020 год мир вступил в новую геополитическую эпоху, которая была создана изменениями, произведенными большим экономическим кризисом 2008–2020 годов. То есть раньше начались экономические изменения, а за ними пришли политические. Суть политических изменений в том, что мир погрузился в ситуацию недоверия и соперничества держав. В этой ситуации для России, Китая, Ирана возникла большая угроза безопасности коммуникаций. Северный морской путь обеспечивает защиту грузоперевозок в Европу и обратно в Юго-Восточную Азию от непредсказуемого поведения США. Защищены как китайские и европейские товары, так и российские, которые поставляются в разные точки мира», — считает специалист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Василий Колташов также отметил, что Северный морской путь выгоднее, чем его конкуренты, поскольку на него не оказывают влияние Соединенные Штаты.

«Благодаря российской политике Северный морской путь является круглогодичным. Кроме того, Россия лично обеспечивает его безопасность. Это необходимо, поскольку международные отношения сегодня в таком состоянии, что никто не сможет сказать, в какой момент Запад начнет блокаду каких-либо транспортных артерий. Еще один плюс в том, что сегодня растет потребность в альтернативных путях. Стоит напомнить, как в Суэцком канале из-за одного судна, севшего на мель, образовалась огромная очередь и возник транспортный коллапс. Поэтому открытие Северного морского пути — плюс для России, поскольку он контролируется и защищается российским государством», — сказал экономист.

Альтернатива

Газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, передает ТАСС слова заместителя начальника департамента «Газпрома» Алексея Финикова.

«Газопровод «Северный поток — 2» завершен и готов к запуску», — сказал он, добавив, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая находится в процессе подготовки к заполнению.

Стоит отметить, изначально проект планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США и козней Польши, Украины и стран Прибалтики строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Василий Колташов считает, что запуск «Северного потока — 2» позволит обезопасить и Европу, и Россию от различного рода рисков, которые ранее исходили от Украины.

«Северный поток — 2» решает сразу две задачи: во-первых, наращивание поставок природного газа в Евросоюз, во-вторых, их безопасность и беспрерывность. Ранее Россия неизбежно сталкивалась с рисками, поскольку основной транзит шел через территорию Украины, который после 2014 года стал токсичным, а сам транзитер — непредсказуемым. Киевские власти открыто заявляют, что ведут с нами войну, перекрывают Крыму воду, вводят санкции. Кроме того, все понимали, что по решению какого-нибудь областного украинского суда киевская сторона может взыскать с «Газпрома» значительные суммы. Если бы не было «Северного потока», то киевские власти могли бы шантажировать Россию, требуя, например, увеличения платы за транзит. Существовала проблема и воровства газа. Также отмечу, что газотранспортная система Украины изношена. Этих проблем было бессчетное количество за последние 30 лет. Поэтому «Северный поток — 2» является таким маршрутом, который нельзя остановить. После 2014 года Украина, какой ее создал Вашингтон, стала большой проблемой для транзита российского газа в Европейский союз, поэтому ее обход просто необходим», — заявил эксперт.

Экономист также рассказал, что «Северный поток — 2» позволит Германии избавиться от протектората Вашингтона, который пытается контролировать все государства ЕС как политически, так и экономически.

«Северный поток — 2» позволяет увеличить поставки газа в Европейский союз. Транзитером выступает Германия, которая является наиболее вменяемой страной ЕС. Это означает, что Берлин будет не только главным распределителем голубого топлива, но и влиять на другие процессы в Европе. Таким образом, Германия создает очередной противовес Соединенным Штатам. Вашингтон борется с «СП-2» не только из-за того, что хочет продавать свой сжиженный газ в Европу, но и из-за того, что газопровод еще больше повышает значимость Германии в ЕС. Напомню, только Франция и Германия еще как-то могут сопротивляться натиску Вашингтона. Например, Германия слила трансатлантический проект Барака Обамы по свободной торговле, который предполагал подчинение европейского рынка США», — резюмировал Василий Колташов.

Геоэкономическая значимость Северного морского пути за последние годы значительно возросла. Поставки российских товаров и энергоресурсов будут расти в ближайшие несколько лет на 5-10% год к году.