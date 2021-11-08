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Ниагарский водопад вновь открыли для посетителей после долгого перерыва
Общество

Ниагарский водопад расположен на границе США и Канады, а на прилегающих к нему территориях находится множество объектов туристической инфраструктуры — сувенирные магазинчики и гостиницы, наземные переходы и паромные терминалы.

Более 20 месяцев из-за ограничений, связанных с пандемией, все это было закрыто. Теперь пешеходное сообщение между США и Канадой возобновлено, а природный парк вновь готов принимать посетителей из обеих стран.

«Это хорошо, как для Канады, так и для США. Есть путешественники, которые едут на юг из Канады во Флориду, чтобы провести там весенние каникулы в зимнее время, также есть американцы, которые, как мы, поедут в Канаду на следующей неделе. Мы поедем в Монреаль, потом в Вермонт», — пояснил один из туристов Винсент.

Экономика Ниагарского водопада во многом зависит от туризма и канадцев, которые приезжают в США за покупками. Однако не все местные жители рады возобновлению трафика. Многие полагают, что из-за коронавируса эта идея может быть рискованной. 

Ниагарский водопад называют одним из чудес природы, «грохочущая» вода низвергается с высоты 50 метров, восхищая и завораживая своим видом путешественников со всего мира.

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