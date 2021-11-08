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Скелет пропавшей полгода назад женщины обнаружили в лесополосе под Липецком
Происшествия
Скелет пропавшей полгода назад женщины обнаружили в лесополосе под Липецком
pixabay.com  /  Martin Winkler

, 8 ноября. Скелетированный труп был найден в лесополосе у железной дороги вблизи деревни Даньково. Специалисты установили, что человеческие останки принадлежат 45-летней местной жительнице, которая пропала примерно полгода назад. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Женщина ушла из дома еще в апреле, после чего ее местонахождение было неизвестно. К поискам привлекали волонтеров, но это не привело к желаемому результату.

Правоохранители уточнили, что пропавшую опознали по одежде. Ее останки отправлены на экспертизу, чтобы установить точную причину гибели. Согласно сообщению ГУ МВД по Липецкой области, смерть гражданки наступила из-за факторов, не связанных с криминалом. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

В Башкирии спасатели обнаружили тело пропавшего рыбака, сообщал ранее ФАН. Мужчина накануне инцидента уплыл на лодке с мотором в неизвестном направлении.

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