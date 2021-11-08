Похороны, митинг и заявления пресс-секретаря президента: репортаж корреспондентов ФАН из ЦАР

Родственники девочки, погибшей под колесами автобуса многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА), похоронили дочь на кладбище города Нзила. В траурной церемонии, помимо соседей и неравнодушных центральноафриканцев, приняли участие представители правительства республики.

После этого жители столицы вышли на стихийный митинг против присутствия миротворцев в ЦАР, а пресс-атташе главы республики выступил с заявлением по поводу инцидента возле президентского дворца. Люди требуют призвать виновных к ответственности и вывести контингент МИНУСКА из страны.

О том, как проходило прощание с 15-летней Люмьер, что об этом инциденте думают родственники погибшей и представители власти, а главное — смирятся ли люди с очередной утратой по вине «голубых касок», читайте в материале специальных корреспондентов международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Черный день для семьи

Мать 15-летней Люмьер, сбитой автомобилем египетского контингента МИНУСКА, похоронила дочь на кладбище города Нзила, который находится по пути в Мбайки. В церемонии прощания приняли участие министр связи и средств массовой информации Серж Гислен Джори, а также представитель отдела гендерного развития, защиты женщин и детей Маргарита Рамадан.

«Вздохи, полные печали, и высохшие слезы на щеках. Так готовятся принять родственники и близкие тело 15-летней Люмьер. Когда-то полная жизни девочка теперь лежит в гробу. Ее короткая жизнь оборвалась в прошедший понедельник, 1 ноября, под колесами автобуса миротворцев ООН», — сообщил специальный корреспондент ФАН Александр Васильев.

Инцидент произошел в понедельник, 1 ноября, когда автобус миссии буквально прорвался на территорию резиденции президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. «Голубые каски» попытались отснять объект, что запрещено законом республики.

Федеральное агентство новостей /

Охрана комплекса приказала нарушителям прекратить сбор разведывательной информации, остановить транспортное средство и предоставить документы, однако миротворцы ООН не подчинились и попытались скрыться. Водитель развернул автобус и, набирая скорость, направился к выезду.

Шофер МИНУСКА также проигнорировал предупредительные выстрелы, после чего бойцы правительственных войск (FACA) открыли огонь по колесам автомобиля. Вылетев с закрытой территории, транспорт сбил 15-летнего подростка, после чего скрылся на базе миссии. Пострадавшая скончалась до приезда врачей.

«Они сбили ребенка, у которого вся жизнь была впереди. Люмьер была надеждой для мамы, воспитавшей ее без отца. Мы сочувствуем семье. Результаты расследования прольют свет на истину. Мы находимся рядом с семьей, которая подверглась такому испытанию. Мы будем оставаться с ними и дальше», — сказала Маргарита Рамадан на похоронах.

Произошедшая трагедия вызвала бурную реакцию со стороны общественности ЦАР. Жители выражают полную поддержку родственникам жертвы, правительству и союзным силам, которые делают все возможное для восстановления мира в республике, а также требуют справедливого наказания для миротворцев и их скорейшего вывода с территории страны.

Федеральное агентство новостей /

«Произошло то, из-за чего мы сегодня плачем, и эта печаль вынуждает нас вспомнить об Организации Объединенных Наций. ООН — это система, в которой работают люди. Я мог бы сказать, что произошедшее дает нам право задержать тех, кто там работает. Задержать виновников, чтобы выяснить детали трагедии. Произошедшее — это наша боль, потому что присутствие ООН направлено на установление мира, как нам говорят. Но это не мир. Это плач. Это происшествие принесло одну боль», — заявил дядя Люмьер Пьер Качезар.

В настоящее время население ЦАР требует от организации тщательного расследования произошедшего. В ситуации обещал разобраться премьер-министр страны Анри-Мари Дондра, который накануне похорон посетил семью погибшей и заверил мать Люмьер, что никто не уйдет от ответственности.

Реакция населения

После трагической смерти Люмьер центральноафриканцы устроили стихийный митинг против присутствия в стране сотрудников многопрофильной комплексной миссии. Жители потребовали справедливого наказания и расследования всех преступлений «голубых касок».

На улицы столицы вышли десятки людей с плакатами, на которых было написано: «МИНУСКА — убийцы». Позже участники акции направились к дому, где вместе с матерью жил подросток. Люди выражали сожаление по поводу произошедшего, помогли родственникам погибшей деньгами и продуктами, а также заверили, что гибель ребенка не останется без ответа.

Федеральное агентство новостей /

Население ЦАР не понимает, почему многопрофильная комплексная миссия ООН, мандат которой подразумевает защиту гражданских, сама оказывается виновной в подобных инцидентах.

Заявление представителя президента

После похорон девочки пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем провел встречу с сотрудниками СМИ, на которой раскрыл подробности инцидента, унесшего жизнь 15-летнего ребенка.

Политик восстановил полную хронологию событий и объяснил, чем руководствовались бойцы национальной армии, пытавшиеся задержать миротворцев. По его словам, проникновение «голубых касок» на охраняемую территорию не могло оказаться случайностью или ошибкой.

«Солдаты увидели, как подъезжает микроавтобус с надписью UN белого цвета. Заметив эту машину, поднимающуюся по склону, который вел ко дворцу, они обсудили между собой: «Ожидается ли такая машина?». Бойцы быстро поняли, что нет. Я думаю, что объяснения, которые я вам дам, позволят понять, что произошло. Миротворцам подали знак, чтобы они возвращались назад. Машина проехала дальше, чтобы развернуться на кольце, от которого можно попасть к резиденции президента. Оказавшись на месте, от которого идет дорога к резиденции президента, они вынули телефоны и начали делать фотографии, что абсолютно запрещено», — объяснил Мокпем.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

Чиновник напомнил, что подобные случаи не редкость, однако раньше «голубые каски» подчинялись требованиям и удаляли фото- и видеоматериалы, после чего уезжали с закрытых объектов. Однако на этот раз члены миссии решили проигнорировать законные требования правоохранителей и попытались скрыться с места происшествия.

«Военные встали и подали знак, что съемка запрещена. Такое поведение они посчитали подозрительным, в связи с чем потребовали автомобиль остановиться. В этот день они уже в четвертый раз столкнулись с подобной ситуацией. Водитель не выполнил требования бойцов FACA. Он отказался остановить автобус и начал ускоряться. И сбил молодую девушку. В этот момент военные начали кричать и стрелять в воздух, чтобы подать знак миротворцам, машина которых продолжала тащить тело этой сбитой девочки. Поскольку транспорт не останавливался, они открыли огонь по его колесам», — добавил пресс-секретарь.

При этом Мокпем уверен, что произошедшее не могло быть ошибкой. По его словам, от аэропорта до базы египетского контингента — всего одна прямая дорога и невозможно, направляясь туда, приехать к президентской резиденции.

Федеральное агентство новостей /

«Как они могли ошибиться? Шофер тоже прилетел из Египта? Они откуда выехали, чтобы поехать в аэропорт? Они выехали с этой базы. Вот вопросы, которыми мы задаемся», — заключил помощник президента.

ООН не волнуют жизни народа

Ранее жители и общественные организации Центральноафриканской Республики выступили с критикой действий «голубых касок» и их руководства. Например, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш вместо того, чтобы начать внутреннее расследование и разобраться в произошедшем, сразу поддержал виновных в трагедии и потребовал наказать военнослужащих ЦАР, которые выполняли прямые обязанности.

«Происшествие с погибшей девочкой в очередной раз продемонстрировало истинное отношение миротворцев к жителям ЦАР, жизнь которых для первых ничего не значит. Это окончательно разделило центральноафриканцев и контингент многопрофильной Миссии ООН. В этот раз пропасть пролегла настолько глубоко, что у местных жителей в любое мгновение может лопнуть терпение. Тогда за каждую погибшую «Люмьер» они спросят уже напрямую у виновников преступления», — констатировал специальный корреспондент ФАН Александр Васильев.

Федеральное агентство новостей /

В случае, если по давно сложившейся традиции руководство миссии попытается «замять» дело и банально вышлет из страны ответственных за смерть ребенка без должного разбирательства и последующего за ним наказания, негодование населения республики достигнет точки невозврата.