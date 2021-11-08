Павел Прилучный взял с собой на съемки в Сочи детей от Муцениеце

Сочи, 8 ноября. Российский актер, звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный сообщил поклонникам, что вместе с ним на съемках в Сочи находятся его дети — сын Тимофей и дочь Мия от коллеги Агаты Муцениеце.
Прилучный поделился серией снимков с детьми. На одном из них Мия и Тимофей гоняют голубей. Поклонники заметили, что наследники очень похожи на его бывшую жену.
Публикация всего за несколько часов набрала почти 80 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многие коллеги отметились под постом Прилучного, среди них была певица Наташа Ионова-Чистякова (Глюкоза) и актер Александр Рожковский.
«Три голливудские улыбки! Супер! Хорошего отдыха всей компании»;
«Только сейчас заметила, сын копия мамы, дочка копия папы»;
«Какая прелесть, дети очаровательны и как здорово им с папой!»;
«Паша, ты счастливый человек! А дети твои вдвойне счастливые! Здоровья вам всем», — написали пользователи.
Ранее сообщалось, что Прилучный вместе со своей любимой девушкой Мирославой Карпович навестил тяжелобольного мальчика в Кирове. По словам мамы маленького пациента, страдающего от спинально-мышечной атрофии, встреча прошла на одном дыхании.