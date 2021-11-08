Павел Прилучный взял с собой на съемки в Сочи детей от Муцениеце

Сочи, 8 ноября. Российский актер, звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный сообщил поклонникам, что вместе с ним на съемках в Сочи находятся его дети — сын Тимофей и дочь Мия от коллеги Агаты Муцениеце.

Прилучный поделился серией снимков с детьми. На одном из них Мия и Тимофей гоняют голубей. Поклонники заметили, что наследники очень похожи на его бывшую жену.

Pr Scr instagram.com / @bugevuge

Публикация всего за несколько часов набрала почти 80 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многие коллеги отметились под постом Прилучного, среди них была певица Наташа Ионова-Чистякова (Глюкоза) и актер Александр Рожковский.

«Три голливудские улыбки! Супер! Хорошего отдыха всей компании»; «Только сейчас заметила, сын копия мамы, дочка копия папы»; «Какая прелесть, дети очаровательны и как здорово им с папой!»; «Паша, ты счастливый человек! А дети твои вдвойне счастливые! Здоровья вам всем», — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что Прилучный вместе со своей любимой девушкой Мирославой Карпович навестил тяжелобольного мальчика в Кирове. По словам мамы маленького пациента, страдающего от спинально-мышечной атрофии, встреча прошла на одном дыхании.