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Павел Прилучный взял с собой на съемки в Сочи детей от Муцениеце

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:51
Шоу-бизнес
Павел Прилучный взял с собой на съемки в Сочи детей от Муцениеце
Кадр из сериала «В клетке»

Сочи, 8 ноября. Российский актер, звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный сообщил поклонникам, что вместе с ним на съемках в Сочи находятся его дети — сын Тимофей и дочь Мия от коллеги Агаты Муцениеце.

Прилучный поделился серией снимков с детьми. На одном из них Мия и Тимофей гоняют голубей. Поклонники заметили, что наследники очень похожи на его бывшую жену.

Павел Прилучный взял с собой на съемки в Сочи детей от Муцениеце
Pr Scr instagram.com / @bugevuge

Публикация всего за несколько часов набрала почти 80 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Многие коллеги отметились под постом Прилучного, среди них была певица Наташа Ионова-Чистякова (Глюкоза) и актер Александр Рожковский.

«Три голливудские улыбки! Супер! Хорошего отдыха всей компании»;

«Только сейчас заметила, сын копия мамы, дочка копия папы»;

«Какая прелесть, дети очаровательны и как здорово им с папой!»;

«Паша, ты счастливый человек! А дети твои вдвойне счастливые! Здоровья вам всем», — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что Прилучный вместе со своей любимой девушкой Мирославой Карпович навестил тяжелобольного мальчика в Кирове. По словам мамы маленького пациента, страдающего от спинально-мышечной атрофии, встреча прошла на одном дыхании.

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дети прилучный муцениеце
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