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Российские ТЦ обратились к властям за господдержкой
Экономика
Российские ТЦ обратились к властям за господдержкой
Невские Новости  /  Саша Берг

Москва, 8 ноября. Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит правительство включить индустрию в число наиболее пострадавших от пандемии сфер экономики. Соответствующее обращение организация направила на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сообщает РИА Новости.

В тексте содержится просьба об оказании господдержки для владельцев и управляющих компаний торговых комплексов.

«Просим вас оказать государственную поддержку на период нерабочих дней конца октября — начала ноября 2021 года для управляющих компаний», — говорится в письме.

В качестве возможного решения ситуации в РСТЦ предлагают ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, помимо НДС, а также компенсировать разницу между МРОТ и реальной зарплатой сотрудников предприятий с соответствующим ОКВЭД. Третьей мерой указано предложение изучить возможность субсидирования коммунальных платежей.

Нерабочие дни в России в связи с коронавирусом были объявлены с 30 октября по 7 ноября. В это время многие торговые центры были вынуждены приостановить свою работу.

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