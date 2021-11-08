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Испанские компании готовы вернуться в Ливию для реализации приостановленных проектов
Весь мир
Испанские компании готовы вернуться в Ливию для реализации приостановленных проектов
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 8 ноября. Посол Испании в Ливии Хавьер Гарсия-Ларраче подтвердил желание большого числа национальных компаний вернуться в североафриканское государство, чтобы возобновить приостановленные проекты. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

По его словам, некоторый корпорации Мадрида, такие как Repsol, частично остались в Триполи и поддерживали деятельность предприятий. В настоящий момент специалисты обсуждают возможность возвращения бригад бурильщиков на месторождения севера Африки.

«Ряд испанских компаний хотят вернуться на работу в Ливию или находятся в процессе этого», — сказал Ларраче.

Посол подчеркнул, что любой прогресс в стабилизации ситуации в Триполи поможет сотрудничеству в продвижении этого шага между двумя странами. Он отметил, что правительство в настоящее время изучает досье о возвращении корпораций на север Африки.

Ранее представители компания Repsol заявили, что готовы вернуться в Ливию для разработки нефтяных месторождений. Специалисты ведут интенсивные и серьезные исследования, чтобы начать разведку в районе Аш-Шарара.

Российская фирма «Татнефть» уже возобновила деятельность в североафриканском государстве. Рабочие приступили к бурению скважин на двух блоках в бассейнах Гадамес и Сирт.

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