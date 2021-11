В США отстранили учительницу из-за поддержки Трампа во время урока

Сакраменто, 8 ноября. В одной из школ Калифорнии учительницу отстранили от работы после того, как она сказала во время урока, что Дональд Трамп все еще президент США. Об инциденте сообщил один из учеников, он также записал происходящее на телефон.

California school removes teacher for telling students Trump is still presidenthttps://t.co/M86GR65Er8