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В США отстранили учительницу из-за поддержки Трампа во время урока
Весь мир
В США отстранили учительницу из-за поддержки Трампа во время урока
World press photo  /  © Jeremy Hogan

Сакраменто, 8 ноября. В одной из школ Калифорнии учительницу отстранили от работы после того, как она сказала во время урока, что Дональд Трамп все еще президент США. Об инциденте сообщил один из учеников, он также записал происходящее на телефон.

Учительница во время урока начала говорить с детьми на политические темы, в том числе она заявила, что у «правительства много власти» и она расстроена тем, что необходимо делать прививку от коронавируса COVID-19.

«Хантер Байден, например, заключает сделки с Китаем и Украиной, куда он незаконно переводил деньги. У него также была детская порнография на ноутбуке», — сказала она.

Мама ученика, который записывал выступление учительницы, рассказала, что ее сын был очень расстроен после этого и сказал, что никогда не будет делать прививку.

Школьный округ провел расследование этого инцидента и заявил, что они не одобряют дискуссию. Позже появилось сообщение, что учительницу отстранили. При этом не известно, продолжит ли она работать в сфере образования.

В конце октября в Калифорнии учительницу отстранили из-за «индейского танца» перед учениками.

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дональд трамп сша школа
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