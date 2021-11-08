В США отстранили учительницу из-за поддержки Трампа во время урока

Сакраменто, 8 ноября. В одной из школ Калифорнии учительницу отстранили от работы после того, как она сказала во время урока, что Дональд Трамп все еще президент США. Об инциденте сообщил один из учеников, он также записал происходящее на телефон.

California school removes teacher for telling students Trump is still presidenthttps://t.co/M86GR65Er8 — Fox News (@FoxNews) November 8, 2021

Учительница во время урока начала говорить с детьми на политические темы, в том числе она заявила, что у «правительства много власти» и она расстроена тем, что необходимо делать прививку от коронавируса COVID-19.

«Хантер Байден, например, заключает сделки с Китаем и Украиной, куда он незаконно переводил деньги. У него также была детская порнография на ноутбуке», — сказала она.

Мама ученика, который записывал выступление учительницы, рассказала, что ее сын был очень расстроен после этого и сказал, что никогда не будет делать прививку.

Школьный округ провел расследование этого инцидента и заявил, что они не одобряют дискуссию. Позже появилось сообщение, что учительницу отстранили. При этом не известно, продолжит ли она работать в сфере образования.

Teacher no longer at Anacapa Middle School after recorded diatribe makes national news https://t.co/ed5UwwLZet — Ventura County Star (@vcstar) November 5, 2021

В конце октября в Калифорнии учительницу отстранили из-за «индейского танца» перед учениками.