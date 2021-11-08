Вассерман указал на печальные для ВМС США последствия антироссийских провокаций в Черном море

Москва, 8 ноября. Корабли военно-морских сил западных стран рискуют пойти на дно в случае продолжения их провокационной активности у российских берегов в Черном море. Об этом заявил политолог Анатолий Вассерман.

Вашингтон направил сразу два крупных боевых корабля в Черноморский регион — ракетный эсминец Porter и флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney, сообщил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в своем блоге на сайте RenTV.

«США сейчас на пределе допустимого по закону (имеется в виду конвенция Монтре 1936 года. — Прим. ред.). Им пока невыгодно его нарушать, поскольку есть риск испортить отношения с союзной по НАТО Турцией», — указал политический консультант.

Вассерман напомнил, что Черноморский флот проводит учения с успешными боевыми стрельбами у южных берегов РФ и любая антироссийская провокация США будет иметь печальные или даже фатальные последствия для ее организаторов и непосредственных участников.

«Если район опасен для мореплавания — туда может совершенно случайно прилететь что-то такое, что любому вошедшему в район боевому кораблю не поздоровится», — предупредил Вассерман.

По его словам, России по нарушителям границ «есть чем стрелять и впредь будет», причем ответственность за итог инцидента будет полностью лежать на западных провокаторах.

Ранее посольство США в Грузии сообщило о заходе кораблей Mount Whitney и Porter в порт Батуми. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров связал активность НАТО в Черном море со стремлением Запада «сдерживать Россию», об этом информировал RT.