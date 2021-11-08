Байден собирается объявить меры по снижению цен на нефтепродукты в США

Вашингтон, 8 ноября. Президент США Джо Байден может объявить о мерах по снижению цен на нефтепродукты в течение этой недели, сообщила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

Как она уточнила, в Белом доме хотят видеть увеличение поставок от всех экспортеров нефти, но в связи с нежеланием ОПЕК+ наращивать добычу администрация США рассматривает и другие меры по смягчению ценового давления. При этом, по словам министра, Байден имеет ограниченный набор средств влияния на топливный рынок.

Участники соглашения ОПЕК+ на прошлой неделе сохранили приверженность плану по восстановлению добычи на не более чем 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Соединенные Штаты призывали экспортеров увеличить поставки, однако Россия и Саудовская Аравия указали на невозможность нарастить добычу при нынешних условиях из-за низкого спроса и потенциального падения цен на сырье.