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Россия продлила соглашение о размещении военных объектов в Белоруссии

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:34
Армия
Россия продлила соглашение о размещении военных объектов в Белоруссии
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Москва, 8 ноября. Москва и Минск продлили сроки действия соглашений о размещении на территории Белоруссии российских военных объектов.

Россия продлила аренду военных объектов в Белоруссии еще на 25 лет. Соответствующие документы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 8 ноября.

Страны договорились об использовании радиоузла Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах, а также о содержания радиостанции Вилейка. Оба соглашения будут действовать 25 лет, однако этот срок можно продлить по письменной договоренности сторон.

В прошлом месяце глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным подписал документы по продлению срока соглашений.

Ранее глава Генштаба ВС Республики Беларусь Игорь Король рассказал журналистам, что белорусские войска получат вторую партию бронетранспортеров БТР-82А от России в ближайшее время.

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