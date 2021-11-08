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Актер фильма «16-й» Алексей Тимофеев рассказал об атмосфере на съемочной площадке

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:48
Общество
Актер фильма «16-й» Алексей Тимофеев рассказал об атмосфере на съемочной площадке
Кадр из фильма «16-й»  / 

Актер Алексей Тимофеев, сыгравший одну из главных ролей в фильме-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказал ФАН об атмосфере на съемочной площадке.

Фильм расскажет зрителю о событиях, которые якобы оказали влияние на результаты президентских выборов в США и победу Дональда Трампа. Премьера состоится в этот понедельник, 8 ноября, на официальном сайте картины.

Молодой актер Тимофеев сыграл в фильме одну из главных ролей — обворожительного, смышленого и амбициозного Севчика. Для него вся работа над фильмом и съемочный процесс превратились в настоящее волшебство, которое творил он вместе с коллегами-актерами.

«Магия кино — наверное, именно это и впечатляло меня на протяжении съемок. Я не раз слышал про эту так называемую магию как на площадке, так и в обычной жизни. Для меня волшебство заключается в отношении друг к другу всей съемочной команды. Все-таки кино — это командная работа. И будь ты капитаном или матросом — вас будет объединять любовь к морю. Именно любовь и доброта внутри команды и делает это волшебство», — поделился актер.

Актер фильма «16-й» Алексей Тимофеев рассказал об атмосфере на съемочной площадке
Кадр из фильма «16-й» /

Многие критики оценили фильм «16-й» по достоинству, отметили подход к съемке, сюжет и сатирический подтекст.

«Чувство юмора в нашей жизни необходимо», — заметил Алексей.

Сам исполнитель еще не успел оценить свою работу со стороны. Однако он подчеркнул, что уже съемочный процесс подарил ему большой опыт.

«Я еще не успел посмотреть фильм. Но все же я вынес из него самое важное, по крайней мере, для себя. Подростковый возраст — это самый эмоциональный период. И будь мы счастливы или же огорчены, мы чувствуем! И это объединяет всех молодых людей, независимо от того — американцы это или же русские. Главное — всех», — заключил актер.

Первый показ кинокартины «16-й» должен был пройти 3 ноября в Нью-Йорке. Однако американский кинотеатр Film Society of Lincoln Center снял фильм с показа, не объяснив причину. Спустя два дня зрителей другого нью-йоркского кинотеатра с премьеры разогнали правоохранители.

Ранее актер театра, кино и дубляжа Виктор Бычков рассказал о своей роли в фильме «16-й».

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кино пригожин 16-й алексей тимофеев
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