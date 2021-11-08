Певец Прохор Шаляпин пожаловался на бедственное финансовое положение

Москва, 8 ноября. Популярный певец Прохор Шаляпин недавно стал вдовцом — его супруга, миллионерша Татьяна Клаудия Девис скончалась от коронавируса. Теперь артист едва сводит концы с концами.

Шаляпин в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, что после смерти жены ему приходится несладко. Девис приобрела на его имя четыре квартиры в Москве. Теперь певец вынужден платить коммунальные платежи за недвижимость. Общая сумма ежемесячного платежа составляет 60 тысяч рублей, а сдавать квартиры он пока не может.

«Я не могу их сдать пока, потому что у меня нет денег на ремонт. Я абсолютно бедный человек, у меня особо ничего нет. Я живу в рабоче-крестьянском районе заводском», — пожаловался Шаляпин.

Сейчас артисту приходится туго. Он недавно потерял супругу, а мать, живущую в Волгограде, обвинили во взяточничестве. По версии следствия, Елена Колесникова за деньги выписывала заключенным освобождение от исправительных работ. Шаляпин считает дело против матери фальсификацией и подлогом.