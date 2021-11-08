Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 ноября 19:14
19:12
Общество
Жириновский предложил сократить нагрузку на врачей из красных зон с помощью студентов
19:10
Общество
Врач Тимаков назвал привитых людей конечным звеном для распространения COVID-19
19:09
Весь мир
Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2022 году
19:07
Происшествия
Почтальонша присвоила себе 82 тыс. рублей в Петушках и попала под статью
19:06
Общество
Economic Times: почти 90 жителей Индии заболели лихорадкой Зика
19:06
Шоу-бизнес
Платье покойной Эми Уайнхаус продали на аукционе за $243,2 тысячи
19:06
Происшествия
Петербургский бизнесмен получил условный срок за привлечение школьника к криминалу
19:06
Общество
Десятилетняя участница шоу Галкина впечатлила зрителей снайперской стрельбой
19:05
Весь мир
Лига арабских государств призывает страны Персидского залива к разрядке в отношениях с Ливаном
19:05
Общество
Эксперт Лысаков: Снижение нештрафуемого порога до 5 км/ч приведет к коллапсу на дорогах
Все новости

Экс-глава Калмыкии Илюмжинов: НЛО над Элистой эскадрильями летали

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:30
Политика
Экс-глава Калмыкии Илюмжинов: НЛО над Элистой эскадрильями летали
pixabay.com

Элиста, 8 ноября. Эскадрильи НЛО в Калмыкии — это рутинная обыденность, а дар предвиденья — главный инструмент эффективного менеджмента. Таким откровением «взорвал» СМИ экс-глава региона Кирсан Илюмжинов.

Колонка Илюмжинова об особенностях работы в Элисте с 1993 по 2010 год была опубликована в журнале «Русский пионер». В статье бывший политик в красках описал, насколько уникальной и полной сюрпризов может быть работа во главе Калмыкии.

Во-первых, в 90-е окрестности Элисты были настоящим раем для футурологов и конспирологов. Неопознанные летающие объекты здесь появлялись с завидной регулярностью — в какие-то моменты местные жители начали воспринимать их как часть своей ежедневной рутины и даже не отвлекались на сияющие сферы и тарелки в небесах.

«Мы уж к ним (к НЛО. — Прим. ФАН) так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений о непонятных событиях завели специальный раздел в ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями», — похвастался Илюмжинов.

Экс-глава Калмыкии Илюмжинов: НЛО над Элистой эскадрильями летали
Global Look Press / Viktor Chernov/Russian Look

Другая история оказалась еще более мистической. Илюмжинов на своем примере доказал, насколько политическая интуиция может быть важна при принятии управленческих решений. Один из самых ярких эпизодов политической карьеры экс-главы Калмыкии пришелся на 1998 год — самый сложный для национальной экономики постсоветской РФ. Летом во время поездки в Крым политика мучали нехорошие предчувствия, и, как выяснилось, не случайно.

«Позвонил в Элисту и распорядился выплатить все пенсии, все пособия до копейки. И 12 августа мы это сделали. А через неделю в России случился дефолт», — признался бывший политик.

Калмыкия регулярно попадает в отечественные новости как место удивительных событий. Ранее японская журналистка, побывавшая в этих местах, заявила, что кардинально поменяла свое мировоззрение.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-глава Калмыкии Илюмжинов: НЛО над Элистой эскадрильями летали
Кирсан Илюмжинов россия нло история воспоминания калмыкия дефолт конспирология мистика 90-е
Комментировать