Экс-глава Калмыкии Илюмжинов: НЛО над Элистой эскадрильями летали

Элиста, 8 ноября. Эскадрильи НЛО в Калмыкии — это рутинная обыденность, а дар предвиденья — главный инструмент эффективного менеджмента. Таким откровением «взорвал» СМИ экс-глава региона Кирсан Илюмжинов.

Колонка Илюмжинова об особенностях работы в Элисте с 1993 по 2010 год была опубликована в журнале «Русский пионер». В статье бывший политик в красках описал, насколько уникальной и полной сюрпризов может быть работа во главе Калмыкии.

Во-первых, в 90-е окрестности Элисты были настоящим раем для футурологов и конспирологов. Неопознанные летающие объекты здесь появлялись с завидной регулярностью — в какие-то моменты местные жители начали воспринимать их как часть своей ежедневной рутины и даже не отвлекались на сияющие сферы и тарелки в небесах.

«Мы уж к ним (к НЛО. — Прим. ФАН) так привыкли, что и внимание обращать перестали. И для других сообщений о непонятных событиях завели специальный раздел в ведущей газете. Этот раздел никогда не пропадал со страниц: людям всегда было чем поделиться с читателями», — похвастался Илюмжинов.

Global Look Press / Viktor Chernov/Russian Look

Другая история оказалась еще более мистической. Илюмжинов на своем примере доказал, насколько политическая интуиция может быть важна при принятии управленческих решений. Один из самых ярких эпизодов политической карьеры экс-главы Калмыкии пришелся на 1998 год — самый сложный для национальной экономики постсоветской РФ. Летом во время поездки в Крым политика мучали нехорошие предчувствия, и, как выяснилось, не случайно.

«Позвонил в Элисту и распорядился выплатить все пенсии, все пособия до копейки. И 12 августа мы это сделали. А через неделю в России случился дефолт», — признался бывший политик.

Калмыкия регулярно попадает в отечественные новости как место удивительных событий. Ранее японская журналистка, побывавшая в этих местах, заявила, что кардинально поменяла свое мировоззрение.