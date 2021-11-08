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The National interest: Россия создала истребители Су-27, чтобы держать НАТО в напряжении

  /   Обновлено: 08 ноября 2021 18:28
Армия
The National interest: Россия создала истребители Су-27, чтобы держать НАТО в напряжении
wikipedia.org  /  Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

Вашингтон, 8 ноября. Москва удачно инвестировала финансы, когда решила создать истребитель Су-27, так как этот перехватчик может находить американские бомбардировщики. Такое заявление сделали аналитики американского издания The National interest.

По их мнению, российские конструкторы создали самолет, чтобы держать Североатлантический альянс в постоянном напряжении. Именно эти боевые машины чаще других отправляются на перехват западных истребителей, передает «ПолитРоссия». И самыми опасными из них признаны калининградские Су-27.

«Они патрулируют Балтийское море и перехватывают в международном воздушном пространстве самолеты НАТО. Иногда они действуют настолько агрессивно, преследуя самолеты оппонентов, что последним приходится бежать от них», — подчеркнули обозреватели.

Авторы напомнили об одном из случаев, когда американский самолет RC-135 приблизился к Калининграду в рамках разведывательной миссии. В ответ на это в воздух были подняты, по меньшей мере, два Су-27. Пилотов ВВС США что-то напугало в маневрах российских истребителей, и они бежали, буквально ворвавшись в воздушное пространство Швеции.

О похожем случае с самолетом-разведчиком ВВС Соединенных Штатов в сентябре сообщал ФАН, однако в этот раз Су-27 совершил сопровождение иностранной воздушной техники над Черным морем. Помимо этого, пилоты, летающие на этих истребителях, регулярно проводят учения с отработкой тактики ведения воздушного боя, передает RT.

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россия нато су-27
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