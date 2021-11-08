Экономисты рассказали, что цены на нефть могут подскочить до 120 долларов за баррель

Ожидание роста экономики поддерживает высокие цены на нефть. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Экономисты рассказали, что в пятницу цена на нефть с 80 долларов за баррель поднялась до 83. Сегодня в ходе утренних торгов нефть подросла практически до 84 долларов за баррель.

«В пятницу выходили данные по количеству активных буровых установок в США. Их число увеличилось на шесть единиц — до 450 единиц. Этому способствуют высокие цены на нефть. Значит, в ближайшее время мы можем увидеть увеличение добычи нефти в США и увеличение предложения. В выходные в США был принят инфраструктурный план в размере триллиона долларов», — сказали аналитики.

Также экономисты отметили, что в пятницу Саудовская Аравия повысила отпускные цены на нефть для ряда стран. Саудовская Аравия ожидает, что недостаток нефти до конца года сохранится. По мнению аналитиков, положительной новостью для рынка нефти стало также то, что США снижают уровень ограничений на авиаперелеты: будут принимать вакцинированных туристов из Европы.

«Американские банки дают прогноз, что в середине следующего года ожидается рост цен на нефть до 120 долларов за баррель за счет восстановления экономики и повышения спроса», — пояснили специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Экономисты отмечают, что из Китая сейчас приходят тревожные новости по ситуации с коронавирусом.

«Там в пятницу было выявлено 68 новых случаев заражения. Заболевание выявили в 20 провинциях Китая. Учитывая нетерпимость страны к COVID-19, это может привести к жестким ограничениям. Пока нефть чувствует себя достаточно неплохо. Актуальным для нефти остается диапазон от 80 до 85 долларов за баррель», — пояснили аналитики.

Что касается золота, то в пятницу цена на него поднялась примерно с отметки 1770 до уровня 1820 долларов за тройскую унцию. Сейчас на золото в большей степени оказывают влияние итоги прошедшего заседания ФРС.

«Регулятор постепенно планирует сворачивать действующие стимулирующие меры, заявляя, что время для повышения ставок еще не настало. Это успокоило рынки, фондовые в том числе. Что также поддержало золото и оказало давление на доллар. Кроме того, в выходные был принят пакет стимулирующих мер объемом в один триллион долларов. Пока для золота актуальным остается диапазон 1760–1830 долларов за тройскую унцию», — сказали аналитики.

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль, как отмечают экономисты, в настоящий момент чувствует себя спокойно.

«Поддержку рублю оказывают растущие цены на нефть, подрастают также цены на газ. Плюс отмечается приток денежных средств в фонды, которые инвестируют в российские акции. Актуальным продолжает оставаться диапазон от 69,5 до 72,5 рубля за доллар», — заключили аналитики.

Ранее экономисты рассказывали, какие факторы не позволяют рублю упасть. Они отмечали, что рубль находится под давлением, но продолжает чувствовать себя достаточно уверенно на рынке.