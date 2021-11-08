Перед стартом съемок «Форсаж-10» Дизель попросил Джонсона вернуться к роли Хоббса

Лос-Анджелес, 8 ноября. Исполнитель роли Доминика Торетто Вин Дизель публично обратился к актеру Дуэйну Джонсону с просьбой вернуться во франшизу «Форсаж». Он считает, что роль Хоббса никто не сможет исполнить лучше.

Дизель опубликовал в Instagram личное обращение к Джонсону. Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию актера и начали призывать исполнителя роли Хоббса вернуться в «Форсаж». За несколько часов пост голливудской звезды собрал более 1,2 миллиона лайков.

«Много лет назад я говорил тебе, что собираюсь выполнить свое обещание, данное Полу (покойный Пол Уокер. — Прим. ред.). Я поклялся, что мы покажем лучший финал в «Форсаже-10». Ты должен появиться в нем. Не оставляй франшизу, ведь у тебя очень важная роль. Никто другой не сыграет Хоббса так, как ты», — написал Дизель.

Джонсон пока никак не отреагировал на публичное обращение. Еще летом он заявил, что больше не вернется к роли Хоббса. По неофициальной информации, американские звезды серьезно поссорились еще в 2017 году на съемках восьмого фильма. Предполагается, что конфликт набрал обороты, после чего Джонсон решил сжечь все мосты.

Десятая часть «Форсажа», по словам Вина Дизеля, будет последней. Премьера блокбастера запланирована на весну 2023 года, пишет «Культуромания».

В июне Вин Дизель заявил, что планирует поставить мюзикл по «Форсажу». Артист рассказал об этом в шоу популярной исполнительницы Келли Кларксон.